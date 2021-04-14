سبب البكاء على جرف الصخر..!

محمد السعبري ||

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

صدق الله العلي العظيم.

جرف الصخر خاصرة بغداد بابل كربلاء الرخوة.

المخطط للجزء الثاني من بعد اسقاط المحافظات الثلاثة.

يكون التحرك من جرف الصخر لكونه اصبح في وقتها اكبر قاعدة للارهاب من داعش الى مجاميع النظام السابق الى الجناح العسكري للنقشبندية وعند تحرك الحكومة على تطهير المناطق تتحرك المجاميع هذه وتقطع طريق كربلاء بابل وبابل بغداد وتسيطر على اليوسفية والشاخات التابعة اليوسفية والمحمودية ونزولاً من منطقة عويريج جناح العاصمة الايسر ومن جهة اخرى تمتد الى مشروع الوحدة.

ومن الجهة الثانية بعد قطع طريق بابل كربلاء تطوق كربلاء وتتخذ من الصحراء متجهة الى النجف الاشرف وعند تطويق النجف وانشغال الحكومة يتم السيطرة على كربلاء بالكامل ويتخذون الطريق الثاني كربلاء نجف عن طريق خان النخيلة وبعدها تتحرك المناطق السنية في عين التمر من جهة النخيب الانبار وتتحرك بعض القوات المساندة لداعش من وادي القذف ويمتد الزحف من كربلاء الى طريق بابل الجهة الثانية ومرور من منطقة ام الهوى ولعمق بابل ومن عندها الى منطقة جبلة ومنها الى مفرق الصويرة وهنا تكون العاصمة ساقطة وبعدها يتم الهجوم من خمس محاور على العاصمة.

هذا جزء من المخطط لولا ذكاء الحاد الشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد الحاج قاسم سليماني رحمهم الله واتصالهم المباشر بسماحة السيد السيستاني ووقوف الحشد الشعبي المبارك والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية حامد المالكي ق طيران الجيش والفريق عبد الامير الشمري في وقتها كان ق ع بغداد لانغلب الجميع وانتهى امرنا بساعات.

لهذا السبب اتخذ قرار مهاجمة جرف الصخر كهدف اول والغاية كسر شوكة العدو واعطائه رسالة باننا نعرف المخطط بكامله وكل الاصوات اليوم التي تطالب بجرف الصخر نتيجة كسرهم وتدمير مخططهم وهو سقوط حزام بغداد كهدف اساسي لقوة الارهاب والقوة المساندة له.

احترامي