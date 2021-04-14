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المغيبون ؛ أين هم الآن؟!


 

محمد السعبري ||

 

الحل الاسلم والحل الفني المهني لانهاء قصة المغيبين سهل جدا.

اتمنى من السيد الكاظمي ان يشكل لجنة تترأسها السيدة الفاضلة وزيرة الهجرة والمهجرين مع منظمة حقوق الانسان العراقية المستقلة واعضاء من وزارة الداخلية والانتربول فرع العراق بعد ان تجمع كافة الصور والمعلومات الدقيقة للمغيبين كافة سنة. شيعة. مسيح. اليزيديين والخ.

تذهب هذه اللجنة الى تركيا. مصر. الامارات. السعودية البحرين. فينا. الجيك. روسيا. السويد الدنمارك. المانيا. فرنسا. بريطانيا. هولندا وكافة الدول ستجدون الاخوة المغيبين يتمتعون بالقامة الدائمية ومنها قد حصل على الجنسية منها الخليجية والاوربية وحتى الاسترالية ووووالخ صح اغلبهم دخلوا هذه الدول بعد ما غيروا اساميهم بالكامل ولكن عن طريق الصور ستصلون الى نسبة ٧٠٪ من الاحياء والمتمعين بالحياة والرفاهية ان قضية المغيبين قضية سياسية بامتياز واغلب الذين يطالبون بهذا الملف غايتهم الانتخابات لا اكثر. 

اكرر اللجنة ستكشف للجميع آين النسبة الاكبر من الذين يطلق عليهم المغيبين وللعلم لدينا اربع مراحل استخدم فيها هذا العنوان واهم مرحلة بعد دخول داعش وبداية تحرير المدن والكل شاهد هروب الشباب العراقيين من جميع الاطياف والمذاهب في عام ١٠١٥ و ٢٠١٦ وفتح تركيا ابوابها لمن يريد الذهاب الى اوربا ووصول اكثر من ١٠٠ الف شاب وشابة ورجل وحتى الكهول ومنهم من راح بحوادث الغرق ومنهم من دخل اوربا باسماء مزورة ووثائق مزورة وووالخ

ناهيك عن تطويع البحرين والسعودية لعدد من الشباب العراقي في عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ومنحوا الجنسية البحرينية ودخلوا دورات تدريب وانضموا لدرع الخليج ومنهم الان يقاتل بالبحرين.

اذهبوا وابحثوا ستجدون الحقيقية الكاملة وكيف مرت وكيف اخرجت وانتجت وطبل لها الأعلام المسموم للاسف. 

تحياتي.

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