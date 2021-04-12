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اكاذيب المغردين..!


 

باقر الجبوري ||

 

في موضوع الحوار الستراتيجي بين العورااااق وامريكا .خل أسولفلك عالحوار شصار ما صار .

الحقيقة ان الساسة الشيعة في الحكومة والاحزاب العراقية هم الوحيدين الذين كانوا يصرحون بتصريحات مطمأنة حول هذه المفاوضات التي جرت مع الجانب الامريكي .

واعتقد ان كل محاولاتهم في تلميع چهرتهم البالية .

وترقيع ثوبهم الأخرق قد باءت بالفشل !

للأسف فقد بانت عوراتهم .

خصوصا بعد اصرار الجانب الامريكي ومن اعلى المستويات السياسية والعسكرية على فضح المتسلقين والمطبلين من المتشيعة في توضيح حقيقة ان المفاوضات قد أسفرت في مجملها عن تبديل ( اسم ) أو( عنوان ) القوات الامريكية المتواجدة في العراق فقط !

من قوات قتالية !!

الى قوات تدريبية !!

يعني بالچلفي ( بدلنة عليوي بعلاوي ) .

لتلطم وتلجم بعدها كل الافواه التي تغنت بالانتصار العوراقي المزعوم ويعم الصمت المكان و( لا من حلگه ولا من طي... ) .

فلاتغريدات جديدة ولاتصريحات ولابيانات !

الامر الصادم ان البعض وبعد المفاوضات مباشرة لم يكتفي بتغريدات وتصريحات من سبقه من الساسة . من كون تلك المفاوضات قد اسفرت عن نصر ( عورراقي ) باخراج القوات الامريكية ( غير المحتلة ) من العورراق ! وهو ( كذب × كذب ) كما قلنا وقال الامريكان انفسهم .

( كلا ) بل زاد عليه بتغريدات وتصريحات لشرعنه تواجد هذه القوات ووضع امتيزات جديدة للقوات الامريكية بحجة انها ( محددات ) لضبط حركة وتواجد القوات الامريكية !

ولكنها بالحقيقة نفس الشروط التي وضعها الامريكان لبقاء قواتهم وكانه ( المغرد ) كان ينطق بما يملى عليه من الجانب الامريكي المفاوض !

هاي شني هاي .

ثم زاد عليها ( المغرد ) بما هو أسوء واكبر من ذلك ! أو بما هو اعلى من سقف مطالب المفاوض الامريكي ! حيث غرد بالمطالبة بمحاسبة كل من يسيء الى تلك القوات !!

صحيح والله ( چا ) غير صارو ا خطار عدنه !!

وچانت عايزة .. والتمت !! ولو خطار عن خطار يفرق !! خليه سكته .

بالمناسبة !!

احد المغردين . قد ذكر في تغريدته بوجوب محاسبة كل من يعتدي على القوات الامريكية ونسي انه وقبل شهر واحد قد قتل احد افراد فصيله المسلح بانفجار عبوة ناسفة أثناء نقلها في منطقة بغداد الجديدة .

وبعد التدقيق في الموضوع ( قيل ) انه كان ينقلها لضرب القوات الامريكية مع ان فصيله المسلح لم يتبنى اي عملية لضرب للقوات الامريكية منذ سنوات !!!

بل كان ينادي بعكس ذلك ويتهم من يقصف تلك القوات المحتلة باهانة الدولة وتعريض حياة الناس للخطر !

ولتوضيح حقيقة ذلك الانفجار فقد قيل انها كانت تنقل لضرب محلات المشروبات الروحية ليتهموا بها جماعة ( ابو جداحة ) وجماعة ( ربع الله ) !

هسة واحد يگول ( شجاب الچلاق عالدولمة ) .

لا حبيبي .. شي مربوط بشي .

لاتنهى عن خلق وتاتي بمثله .

عار عليك إذا فعلت عظيم .

عن نفسي ساقول .. انهم لايعلمون وان مجساتهم في الحكومة لاتقوم بايصال حقيقة الامور اليهم بالشكل الصحيح او بما هو حقيقي وواقعي .

وحينها ستعاتبني روحي فتقول ( إن كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لاتدري فالمصيبة أجلُ وأعظم )

تحياتي .

من قرب سيارات النجدة التي تحمي محلات الخمور !

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