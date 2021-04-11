المقالات

حروب صدام..ضحايا وأموال قاربت خسائر الحرب العالمية الأولى..!

23 2021-04-11

 

حسين فلسطين ||

 

بعد مضي (١٨) عام على سقوط الطاغية صدام لا زال العراق يرزخ تحت وطأة مخلفات نظام البعث الذي حكم العراق لأربعة عقود كان عنوانها الأبرز حروب داخلية و خارجية احرقت اخضر العراق ويابسه دون أن تكون هنالك أدنى المبررات التي تعلل نشوب تلك الحروب .

تلك الحقبة الكارثية والتي عجز التأريخ عن تدوين أحداثها لا زالت حاضرة في أذهان العراقيين وهم يدركون مدى تأثيرها المزمن على واقعهم الحالي وإن الكوارث التي تسبب بها الطاغية بجملة تأثيراتها تعدت اكثر من نطاق زمني وتجاوزت حتى جغرافية الوطن لذلك فمن غير المعقول إعفاء صدام وحزبه الإرهابي من التبعات الكبيرة التي تسبب بها خلال فترة حكمه وما تلاها وهنا ايظاً علينا التركيز على ما بعد نيسان ٢٠٠٣ وهو عام سقوط الدكتاتورية الذي لم يكن كفيل بأنهاء الدور التدميري الذي يتبناه البعثيين أفراد وقيادة ولعلنا لو أردنا أن نتناول بالأرقام التقريبية ما تسبب به تلك العصابة من خسائر مادية وبشرية خلال الفترة المحصورة من سبعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا مع عدم فصل تلك المراحل وتجزئتها او منحها عناوين واوصاف أخرى كمحاولة لتبرئة البعث من جرائمها سنجد ما يفوق قدرة العقل والشعور على تقبل حقائق صادمة خطت بدماء ملايين العراقيين !

أن تقدير اعداد ضحايا النظام البعثي البائد ليس بالأمر السهل ومن الاستحالة تثبيت أرقام تلخص اجرامه وارهابه بحق العراق والعالم كذلك فإن عملية حصر أرقام الخسائر المالية أمر شبه مستحيل نتيجة لما عاشه العراق من عقود وسنوات من الحرب التي دمرت البنى التحتية في العراق وعطلت عجلة التنمية والاقتصاد اضافة لانفاقه مئات المليارات من الدولارات لإكمال قدراته العسكرية .

فعلى المستوى الإنساني تسبب حكم البعث بجملة من جرائم ضد الإنسانية كالتهجير والقتل والسجن والتغييب وانتهاك الأعراض وإسقاط الجنسية العراقية والإعدامات ..الخ ، إذ تولت أجهزة النظام القمعية مسؤولية تنفيذ هذه الجرائم لأسباب طائفية وعنصرية وسياسية ، فأذا ما أردنا حصر الإعداد البشرية التي تسبب النظام البائد بتهجيرها نجد أن الإعداد تتجاوز (١٠) مواطن عراقي سواء داخلياً او خارجياً ، وأن اسباب التهجير الجماعي كانت طائفية بأمتياز أستطاع صدام من خلالها أحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الشيعية والكردية اضافة لموجات النزوح الهائلة خصوصاً في المحافظات العراقية المتاخمة لدول شن عليها نظام صدام حروب بالوكالة .!

كما أن هذه السياسة بقيت عنوان لمرحلة ما بعد ٢٠٠٣ اذا كملت خلايا البعث والأجهزة القمعية والتي حملت عناوين لتنظيمات سنية إرهابية تهجير مكونات بعينها كالشيعة والمسيح و الايزيدين والشبك والصابئة، وبالتالي فإن البعث قد ارتكب أكبر عملية تهجير طائفي وعرقي في التأريخ الحديث .

كما لم يتورع المقبور صدام في قتل مئات الآلاف من العراقيين ولن نبالغ أذا ما قلنا ان آلة القتل الصدامية قد حصدت أرواح اكثر من (٨) مليون عراقي فمن تم اعدامهم تجاوزت إعدادهم (٢) مليون بحسب ما اصدره (٢٣) اخصائيا في القضايا الدولية والعراق والذي لخص لاحقاً ب" الكتاب الاسود لصدام حسين " والذي يكشف من خلاله التاريخ المعاصر لهذا البلد منذ تولي حزب البعث السلطة في ١٩٦٨ ، وبطبيعة الحال فإن العدد لم يتوقف عن الازدياد إذ اكمل التحالف البعثوهابي مسلسل القتل بسيل من المفخخات والاحزمة الناسفة والاغتيالات مما جعلت والتي تسببت بزهق أرواح اكثر من مليون انسان وبالتالي فإن إعداد الشهداء من تسبب بقتلهم النظام البعثي تجاوز (٣،٥) مليون ارتكبت جرائم قتلهم بشكلاٍ مباشر من قبل الأجهزة القمعية ، فيما تقدر إعداد ضحايا الحروب الصدامية العبثية سواء في الداخل العراقي او الخارج مع الجمهورية الإسلامية في إيران والكويت ودول أخرى ب (٣) مليون كان الجزء الأكبر من ضحياه وقوداً لحرب الوكالة مع إيران ، فيما تسببت أحداث غزو الكويت بحصار اقتصادي تسبب بقتل مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ نتيجة العقوبات التي فرضت من قبل الأمم المتحدة بعد امتناع صدام مغادرة الكويت !

وما بين قتل وتهجير وتغييب سجل العراق ابان حكم الطاغية المقبور أرقام قياسية في عدد السجناء والمعتقلين اضافة تضرر شريحة من ذوي الضحايا الذين كانوا بمثابة "عار" حسب وجهة نظر السلطات آنذاك

ما ذكر آنفاً عززه النظام الدكتاتوري بخسائر مالية خيالية نتيجة الحروب التي شنت بالضد من دول الجوار إذ تقدر إجمالي خسائر الحرب الصدامية على ايران ب(٥٠٠) مليار دولار فيما قدرت تكاليف الحرب على الكويت بنحو (٦٢٠) مليار دولار "بسعر صرف الدولار وقتها"، وفقا لـ"التقرير الاقتصادي العربي" لعام ١٩٩١ الصادر عن صندوق النقد العربي اضافة الى تراجع صادرات النفط العراقية من (٣) مليون إلى (٣٠٠) الف برميل بخسائر تقدر ب ( ١٥) مليار دولار ، إضافة تبعات غير مباشرة إلى تقديرات التكلفة المباشرة للحرب في الأشهر الستة من عام ١٩٩١ ، و تقدر بعشرات المليارات، إن لم يكن مئات المليارات من الدولارات أي ما قد يصل إلى (١) ترليون دولار أو أكثر بأسعار هذه الأيام.

وإضافة لما تقدم فإن الخسائر المترتبة على أثر توقف عجلة التنمية الاقتصادية أثناء الحروب التي شنها نظام صدام فإن الخسائر تقترب من  حاجز ال(١٠) تريلون دولار وبالتالي فإن مجموع الخسائر المادية والبشرية الكارثية اقتربت من حيث الأرقام لخسائر الحرب العالمية الأولى وتخطت من حيث الأثر آثار الحربين العالميتين وإن مسألة إزالة آلاثار التدميرية لحقبة البعث الدامية أمرا ليس بالسهل ويحتاج إلى عقود من الزمن للتخفيف من آثارها وليس التخلص منها تماماً فالعراق لازال يكتشف يوميا بعد آخر مقابر النظام الجماعية وايظاً لم يتوقف إلى يومنا هذا من دفع تعويضات الحروب وديونها وهو وبحمله الثقيل رازخاً تحت وطأة الأثر التدميري الذي خفلته الايادي البعثية مما جعله آخر الدول من حيث التنمية والتطور

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حروب صدام..ضحايا وأموال قاربت خسائر الحرب العالمية الأولى..!
هل تحتاج القوات العراقية للتدريب؟!
شاهد زور وقح مع سبق الاصرار والترصد
اضاعوا المواطنة والمكون معا.
 ماذا يعني يوم 9-4-2003 للعراق والعراقيين ؟!
سقوط حر .. وزوال عبيد
التجبر والطغيان من اثار الفساد والظلم
ايران من الامام الخميني الى الامام الخامنئي
لابو الفيدرالية لا ابو الجابهه..!
هكذا نتذكر الشهيد الصدر(قدس سره)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك