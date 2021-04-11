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حضن من ترجعوني له وأنا مهد للأحضان؟!


 

سامي التميمي ||

 

أي حضن يرجع له العراق وهو حضن للحضارات وتاريخ مشرف للبطولات منذ فجر السلالات.

 في حضنه تم إختراع الكتابة .

وإختراع العجلة . وسن وتشريع أول دستور في العالم . وتأسيس أول دولة مدنية في التأريخ.

وتأسيس أول نظام تربوي وتعليمي في التأريخ في بابل

وأنشاء أول أسطول بحري عائم . و شق الجداول والأنهار وأنشاء  أول وأحدث نظام اروائي في العالم والشاهد  على ذلك الجنائن المعلقه من عجائب الدنيا السبع . وكانت أول أمرأة تحكم في التأريخ .و أول عملة في العالم (السيكلو ).  و أول نظام صرف صحي في العالم وما زال يعمل لحد الآن في بابل .

وأول جيش مدرب و منظم في التاريخ . وأول بحوث للطب والعلاج بالمواد الكيميائية والأعشاب  في العالم . وشق أول طرق برية في التاريخ . وبناء أول برج في التاريخ وهو برج بابل وهذا ماذكرته كل الكتب ومنها  التوراة . وكانت أول ثورة وملحمة بشرية في التاريخ وهي ملحمة كلكامش الخالدة ضد الظلم والفساد والأستعباد .

وظهور أول أديان البشرية وأنطلاقاتها التبشيرية

و تسمية للأماكن والأنهر والفصول  والأشهر في التأريخ .

وظهور أول إمبراطورية حكمت العالم وهي الإمبراطورية الأكدية  بقيادة الملك سرجون الأكدي  .والعمل  بنظام إتحادي حضاري في العالم جمع سومر واشور بحضارة بابل . وأول من أكتشف و صنع الذهب والأحجار  والحلي وجعلها منها مواد ثمينة . وأول من إختراع الوقت الستيني .و إكتشف وبحث  المجموعة الشمسية في التاريخ .

وبلاد الرافدين وجيوشهم  هم  من أخترع  سلاح الفرسان و أول من صنع المدرعات لتدمير الأسوار و البوابات للقلاع .

و أول من قاس المسافة بين الكواكب و الارض بأستخدام عمليات حسابية لم يكتشفها الأوروبيون الا بعد الف سنة.

هذا ما أستطعت على عجالة أن أحصيه وأذكره والكتب التاريخية في الجامعات والمعاهد والمدراس العراقية والعربية والعالمية كلها تدرّس وتذكر ذلك بالتفصيل .

وتاريخه الحديث موثق بالكتب والصور والفديوهات شارك وضحى بالغالي والنفيس من أجل الدول العربية في فلسطين والأردن ومصر وسوريا ولنا فيها مقابر تشهد لحد الأن على تضحيات العراقيين وبطولاتهم . والعراق لم يساوم أو يهادن أو يدخل في محاور ضد قضايا العرب المصيرية ومنها فلسطين .

فمن يدخل في حضن من .  نحن لم نترك العرب ولم ننسلخ منهم  . رغم الجيوش المعادية والمحتلة  جاءت عبر أراضيهم وممولة من مالهم ومدعومة من حكامهم . وحتى تنظيم القاعدة وداعش كان ممول ومدعوم من هؤلاء الحكام وكل شئ  موثق بالصوت والصورة .

العراق حضن للأبطال المقاومين المؤمنين بقضاياهم . ولن يرتمي يوما في حضن من باع قضاياه .

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