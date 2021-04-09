موازنة الكتل الشيعية في الميزان !!

باقر الجبوري ||
ومن هذا الباب سنفترض هنا !
(( صحة )) ماطرحه رئيس اللجنة المالية ( هيثم الجبوري ) في البرلمان حول عدم وجود تخصيصات مالية في موازنة ( 2021 ) لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي .
وبهذا الافتراض فقد أنكر السيد النائب الفقرة الوحيدة التي كانت تصب في مصلحة شريحة مهمة من شرائح المجتمع الشيعي المظلوم في هذه الموازنة .
وانا اعلم ان الموضوع في حقيقته لايعدوا كونه الا عملية تسقيط لكتلة ( الفتح ) التي لاتربطني بهم اي علاقة .
وعلى كل حال !!!
فالسؤال هنا لرئيس اللجنة المالية ( الشيعي ) !
ولرؤساء الكتل ( الشيعية) في البرلمان !
وللنواب الشيعة كذلك .
من المحسوبين على غير كتلة الفتح من الشيعة .
من الحكمة وسائرون والنصر وغيرهم !!!!
وسؤالي هنا بعد ( المباركة والتهنئة ) لهم على عدم تصويتهم لتخصيص الاموال لهذا الشريحة التي ينتمون لها او تنتمي لهم وكذلك عدم تصويتهم لفقرة المحاضرين وغيرهم !
وبعد كل هذا التهريج والبيانات التي اصدروها لنجاح تمرير الموازنة .
نسألكم هنا ..
يا نواب الشيعة .
ياقادة الشيعة وحكامها .
ماذا قدمتم لقاعدتكم الشيعية ولشرائح مجتمعكم المحرومة الذي تنتمون اليه من انجازات قد تتفاخرون بها في الموازنة الحالية !!
هل انصفتم الشيعة كما انصف السنة دواعشهم واعتبروهم مغيبين ومظلومين وووالخ !
وهل انصفتم الشيعة كما انصف الاكراد ( ساستهم اللصوص ) الذين سرقوا ولسنوات طويلة رواتب موظفي الاقليم ونفطه وموارد منافذه الحدودية !
اليوم نسمع وباعتراف رئيس اللجنة المالية نفسه بان كتلة ( الفتح ) النيابية التي فتحتم النار عليها بأنها هي من طالبت واشترطت احتساب العدد الصحيح للحشد وهو ( 169 ) الف مجاهد حشداوي مع زيادة الراتب لكل الحشداويين ليصبح ( 1.415.000 ) مليون واربعمائه وخمسة عشر الف دينار وهو أستحقاقهم الحقيقي إسوة بمخصصات بقية القوات الامنية في المناطق الساخنة من بغداد حتى نينوى .
وهذا يحتسب لهم قبلتم أم لم تقبلوا به .
فذلك هو الحق .
ولكن اعود فاتسائل !
يا نواب الشيعة !
ماذا قدمتم انتم بالمقابل لقواعدكم او لمجتمعكم او حتى لاتباعكم او حتى لمرجعياتكم التي تدعون الانتماء لها !
الدولار بقي على حاله .
والبصرة تحلب لاجل أربيل والموصل .
منافذ البصرة مغلقة ومنافذ كردستان مفتوحة .
ثم تفرحون وتتبجحون لاجل عدم التصويت لاعادة مقاتلي الحشد المفسوخة عقودهم وفي نفس الوقت تصوتون لاعتبار الدواعش مغيبين واعطائهم رواتب واستحقاقات !
عجيب امركم ..
ولاعجب فقد فسدتم حتى أفسدتم .
مع الاسف ولكن ليس عليكم .
بل على من يتبعكم من ناقصي العقول ممن لايفكر حتى بسؤالكم وعما قدمتموه للمجتمع .
بالمناسبة أكو نائبة برلمانية من هسه جاي تبلط بالشوراع .
(( ادري رحمة لروح ابوچ اني انتخبتج للبرلمان حتی تبلطين شوارع لو ترجعيلي حقي ))
ومن هالمال حمل جمال .
والى الله المشتكى .
تحياتي .
من تحت مستوى خط الفقر .
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