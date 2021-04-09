موازنة الكتل الشيعية في الميزان !!

باقر الجبوري ||

ومن هذا الباب سنفترض هنا !

(( صحة )) ماطرحه رئيس اللجنة المالية ( هيثم الجبوري ) في البرلمان حول عدم وجود تخصيصات مالية في موازنة ( 2021 ) لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي .

وبهذا الافتراض فقد أنكر السيد النائب الفقرة الوحيدة التي كانت تصب في مصلحة شريحة مهمة من شرائح المجتمع الشيعي المظلوم في هذه الموازنة .

وانا اعلم ان الموضوع في حقيقته لايعدوا كونه الا عملية تسقيط لكتلة ( الفتح ) التي لاتربطني بهم اي علاقة .

وعلى كل حال !!!

فالسؤال هنا لرئيس اللجنة المالية ( الشيعي ) !

ولرؤساء الكتل ( الشيعية) في البرلمان !

وللنواب الشيعة كذلك .

من المحسوبين على غير كتلة الفتح من الشيعة .

من الحكمة وسائرون والنصر وغيرهم !!!!

وسؤالي هنا بعد ( المباركة والتهنئة ) لهم على عدم تصويتهم لتخصيص الاموال لهذا الشريحة التي ينتمون لها او تنتمي لهم وكذلك عدم تصويتهم لفقرة المحاضرين وغيرهم !

وبعد كل هذا التهريج والبيانات التي اصدروها لنجاح تمرير الموازنة .

نسألكم هنا ..

يا نواب الشيعة .

ياقادة الشيعة وحكامها .

ماذا قدمتم لقاعدتكم الشيعية ولشرائح مجتمعكم المحرومة الذي تنتمون اليه من انجازات قد تتفاخرون بها في الموازنة الحالية !!

هل انصفتم الشيعة كما انصف السنة دواعشهم واعتبروهم مغيبين ومظلومين وووالخ !

وهل انصفتم الشيعة كما انصف الاكراد ( ساستهم اللصوص ) الذين سرقوا ولسنوات طويلة رواتب موظفي الاقليم ونفطه وموارد منافذه الحدودية !

اليوم نسمع وباعتراف رئيس اللجنة المالية نفسه بان كتلة ( الفتح ) النيابية التي فتحتم النار عليها بأنها هي من طالبت واشترطت احتساب العدد الصحيح للحشد وهو ( 169 ) الف مجاهد حشداوي مع زيادة الراتب لكل الحشداويين ليصبح ( 1.415.000 ) مليون واربعمائه وخمسة عشر الف دينار وهو أستحقاقهم الحقيقي إسوة بمخصصات بقية القوات الامنية في المناطق الساخنة من بغداد حتى نينوى .

وهذا يحتسب لهم قبلتم أم لم تقبلوا به .

فذلك هو الحق .

ولكن اعود فاتسائل !

يا نواب الشيعة !

ماذا قدمتم انتم بالمقابل لقواعدكم او لمجتمعكم او حتى لاتباعكم او حتى لمرجعياتكم التي تدعون الانتماء لها !

الدولار بقي على حاله .

والبصرة تحلب لاجل أربيل والموصل .

منافذ البصرة مغلقة ومنافذ كردستان مفتوحة .

ثم تفرحون وتتبجحون لاجل عدم التصويت لاعادة مقاتلي الحشد المفسوخة عقودهم وفي نفس الوقت تصوتون لاعتبار الدواعش مغيبين واعطائهم رواتب واستحقاقات !

عجيب امركم ..

ولاعجب فقد فسدتم حتى أفسدتم .

مع الاسف ولكن ليس عليكم .

بل على من يتبعكم من ناقصي العقول ممن لايفكر حتى بسؤالكم وعما قدمتموه للمجتمع .

بالمناسبة أكو نائبة برلمانية من هسه جاي تبلط بالشوراع .

(( ادري رحمة لروح ابوچ اني انتخبتج للبرلمان حتی تبلطين شوارع لو ترجعيلي حقي ))

ومن هالمال حمل جمال .

والى الله المشتكى .

تحياتي .

من تحت مستوى خط الفقر .