المقالات

مشهد من ثمانينيات القرن العشرين


 

✍  د. عطور الموسوي ||

 

في غفلة من عين الزمان، استلم المجرم صدام سدة الحكم بعد ظهور الرئيس السابق احمد حسن البكر على شاشة القناة التلفزيونية الوحيدة في العراق ليلة السابع عشر من تموز عام 1979 وهو يعلن :أنه تنحى عن الرئاسة  لسوء صحته، وأن الرفيق صدام حسين هو رئيسا للعراق، سيناريو غريب لم يحصل من قبل في بلد عُسكرت فيه السلطة وتعود على الانقلابات الدموية والسحل والتمثيل بالقتلى وبيانات رقم واحد، ولكن كل من عرف صدام علم ما سيؤول له العراق، نعم بدأت حقبة دموية مظلمة من تاريخ العراق ولم تنته .

  بعد أشهر قلائل كشّر البعثيون عن أنيابهم البشعة وأعلنوها حربا بلا هوادة على الدعاة يوم أصدر ما يسمى بمجلس قيادة الثورة قرارا موقعا من صدام حسين بصفته رئيس المجلس ينص على إعدام الدعاة ومن يساندهم ومن يتستر عليهم وبأثر رجعي يشمل كل من اعتقل قبل إصداره، رقم القرار (461) في 30 آذار عام 1980،أعطى (الرئيس) لنفسه بنفسه ضوءا أخضرا للقضاء على هذا الفكر النير وخيرة مثقفي العراق، هكذا كانت السلطات الثلاثة كلها في قبضة رجل أقل ما يقال عنه أنه محب للدماء.

بعد أقل من اسبوع من هذا القرار الإجرامي وفي الخامس من نيسان أعتقل السيد المرجع المفكر  محمد باقر الصدر وأخته العلوية المربية آمنة في ظل تكتيم إعلامي، وبعد أيام قلائل كانت دهورا من قمع وتعذيب وصراع الحق مع الباطل وأساطيرا من صمود وثبات، أقدم المجرم صدام على قتلهما دون أن يبالي بمكانتهما ..فما كان أجرأه على انتهاك الحرمات وسفك الدماء الزكية وكأن الطغاة يتواصون بالإجرام ..

 لم ينتظر صدام مصيرا كمصير شاه ايران عند عودة السيد الإمام الخميني لبلادة منتصرا بإرادة شعبه، وإنما أقدم على القتل ظانّا أنه استأصل المعارضة ولكن هيهات أن يتحقق حلمه .. فلقد قض مضجعه آلافا مؤلفة من خيرة العراقيين كلهم مصر على رفضه ومهما كلفه ذلك من تضحيات.

 كثف جهوده في القطاع الأمني استعدادا للقمع والتنكيل، ففي نفس العام تم تحويل آلاف الموظفين المدنيين من وزارة الداخلية الى دوائر الأمن تعزيزا لكوادرها التي ستواجه مهام كبيرة في مخطط القضاء على خيرة الشباب المؤمن، الذي انتهج الصدر فكرا ومنهجا بثبات كأنصار الحسين.

أخذت الهجمة البعثية الهمجية تشتد لاعتقال نخب المجتمع، فعم الحزن والثكل في كل بيت طالته هذه الأيدي الآثمة، وصارت المعتقلات تضيق بنازليها فحولوا بيوت المسفرين من العراقيين الى معتقلات انتشرت في أرجاء البلاد، لم يكن أيا من معارضي صدام قد فجر نفسه في سوق او قرب مدرسة، ولم يعتد أحدهم على البنى التحتية، وانما كانوا هداة للمجتمع ومغيرون نحو الفضيلة، وهذ ما أرعب طاغية العراق وتدارك الخطر بقبضة من نار وحديد، وتعددت أساليب قمعه بين الإعدام شنقا والدفن في مقابر جماعية والتسميم، وبين الإذابة في التيزات والتفجير بالألغام وفرم في مفارم ضخمة نصبت على نهر دجلة .

وشاءت مشيئة الله أن يكون نيسان 2003 آخر شهر في حكمه المستبد وتتهاوى أصنامه في نفس اليوم الذي أقدم به على تلك الجريمة النكراء لتحقق مقولة : أن الله يمهل ولا يهمل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محمد باقر الصدر ووكلاء المستكبرين..!
احتلال بغداد 2003
دور الشهيدة بنت الهدى في محاربة الغزو الثقافي
لقد خذلك اصحابك ياسيدي الصدر
لماذا تودّ اسرائيل والسعودية التخلص من الملك عبدالله؟!
مشهد من ثمانينيات القرن العشرين
في مثل هذا اليوم ٩ نيسان ٢٠٠٣
هذا جيل اليوم فما بالك بجيل الغد..!
للتاريخ !!من ملفات الجائحة..
هل بدأت امريكا بحرق جوكريتها..ولصالح مَن؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك