المقالات

كل واحد ياخذ بالو من لغاليغو..!

69 2021-04-08

 

محمد وناس ||

 

مع اني لا احب الممثل عادل امام  واعتقد ان هذا الرجل هو العتبه الاولى في بداية تسطيح الفكر العربي  والمنصه الاكبر في تجهيل وتميع الفكر عند الشباب ممن عاصروا انتاجاته المسرحية والسينمائية .

ومع اني  متيقن وبالدليل ان كل العاملين في مجال السينما او الاعلام في مصر هم موظفون لدى جهاز المخابرات المصرية او تم تجنديهم  بطريقة او اخرى  . وان ما يقدمونه من خلال انتاجاتهم مبرمج له ومعد له ويقدم ضمن اجنده خاصه للمتلقي البسيط ..

كل هذا لا يمنع ان اقتبس من نفهات عادل امام جملة قالها لزميله سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين ( كل واحد ياخذ بالو من لغاليغو ) . في محاولة لفهم ما يجري حولنا اليوم في طريقه التعامل مع الاعلام المجتمعي ( سوشل ميديا ) وطريقة تناولها لاطروحات واراء السياسين والمثقفين واصحاب الراي .

ما حصل في مصر خلال ما يسمى بالربيع العربي وكيف تم تجنيد الشباب المصري للاطاحه بحكم حسني مبارك ثم بعد اقل من عام الاطاحه بمحمد مرسي والاتيان بالسيسي رئيس لمصر ( وكانك يا ابو زيد ما غزيت ) فالسيسي هو نسخة جديدة من مبارك والسادات لكن النسخه الاسخف والاكثر سطحية . 

الطريقة التي استخدمت لتحريك الشباب المصري والتي جعلته ينقلب على نفس المفاهيم التي ثار من اجلها في ثورتة الاولى ضد مبارك والعودة الى المطالبة بها في اختيار السيسي النسخة الاسواء من مبارك . هي صورة لما يقوم به الاعلام المجتمعي ( الفيس بك والتويتر وغيرها من برامج السوشل ميديا ) في تحرك البسطاء وانصاف المثقفين والحاملي الشهادات الجامعيين الفارغين من المحتوى الفكري . وهي ايضا الطريقة نفسها التي تستخدم في تسخيف وتهميش الاراء الرصينه او اصحاب العقول الواعيه المدركه لحقيقة الحال.

نفس هذا الاسلوب استخدم في الشارع العراقي منذ عام 2003 الى اليوم ومازال يستخدم .

بداء في طريقة تعامل الاعلام العربي مع الموضوع العراقي وتحويله الى صراع طائفي ومحاوله اظهار العراق كبلد ممزق  غير قابل للحياة . مستخدمين شخصيات تافهه من الداخل العراقي وتقديمها على انها المحرك الحقيقي والمدرك الحقيقي لواقع الحال . مضاف الى هذا كم هائل من الفديوات والصور الشاذة المفبركة مدعومة بتعليقات من محللين سياسية تافهين مؤدلجين يقدمون صورة لما يريده صاحب المحطة الاخبارية او ما  تريده المؤسسة الراعية لها .

وما اسهم في زياده السوء ان الاحزاب العراقية استخدمت نفس الاسلوب في تسقيط بعضها البعض وفي تهديم بقيا الثقة الشعبية في الاشخاص العاملين في الساحة .

والحملات التي تقودها جيوش الكترونية ممنهجة ضد هذا السياسي او ذاك . او ضد الحزب الفلاني او الحركة الفلانية .

وابرز مثال على هذه الحملات تلك التي وجهت ضد المرحوم الدكتور احمد الجلبي . او ضد المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم وغيرهم من الشخصيات العامله بالساحة العراقية وهنا احب ان اشير الى ان ذكر هذه الاسماء ليس من باب المدح لهم مطلقا بل هم مثال على ما جرى ويجري في الساحه العراقية اليوم .

ثم تمدد المشروع ليشمل المثقفين واصحاب الراي والخبراء في مجالات مختلفة وكيف التعامل مع اطروحاتهم وتهميشها وتسقيطها وفي حال ان اطروحاتهم وجدت لها متلقي يبداء البحث عن تفهات واكاذيب وفضائح تلصق بهم لتشويه سمعتهم والحط منهم لابعاد الناس عنهم

من لم يمسك لسانه سيجد الف سيف يحاول قطعه ( خلي بالك مم لغاليغك ) .

فابتعد المثقفون عن الساحة ( فالارهاب تعدى الجانب التسقيطي حتى وصل الى المس بالعرض والشرف وان لم ينفع فالاقصاء الجسدي موجود )

في نفس الوقت شرعت الساحه لشخصيات تافهه واصبحوا مدار بحث الشباب من امثال نزار الفارس والاء حسين وجواد الشكرجي واسماء كثيرة اخرى البعض منهم اصبح خط احمر ومحاوله انتقادهم تعني الموت او الاقصاء

ان ما يجري اليوم في الشارع العراقي هو عملية طمس وقتل لكل مرتكز فكري حقيقي واشاعه لفكر التسطيح والعشوائية والتفاهه .

بعد ان كان العراق في يوم من الايام مركز الشعر العربي ومركز الثقافة العربية اصبح اليوم يقوده مثقفون توافه ( ولاية بطيخ نموذجا )

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراق ما بين قوسي نيسان
يجوعونا لنطبع..ويشتد جوعنا لنركع..!
٩ نيسان رحلة مجد...وسقوط مدوي
كل واحد ياخذ بالو من لغاليغو..!
القول الرزين في عاقبة المجرمين..!
"فيتو الحدود" حصار اقتصادي بنكهة سياسية يفرض على الجنوب !
ماعلاقة (الحوار الاستراتيجي) بتوفير (الحماية للمتظاهرين والنشطاء)؟
لا تشتم المؤرخين..!
الزاهدون في زمن العولمة
حين حلَّ الضجيج وقلَّ الحجيج
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك