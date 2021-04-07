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بعجالة ..!


 

باقر الجبوري ||

 

كل ما يسمع الان عن عملية اسقاط ملك الاردن .

تحت عناوين !

تاسيس الجمهورية الاردنية الجديدة .

تصحيح المسار .

القضاء على الفساد .

وعناوين اخرى ....

كلها مبنية على فكرة واحدة .

وهي إسقاط الملك عبدالله .

وكلامنا هذا ليس للدفاع عنه .

فهوا احد خونة الامة ونقولها مقدما للجميع .

لكن وللتاريخ نتسائل هنا عن أسباب هذا التوجه .

واليكم الجواب ..

يجب ان نعترف اولا ان قرار إسقاط الملك عبدالله قد صدر من البيت الابيض وتم توجيه الدويلات العربي التي سمعنا نباحها لتأييد الملك عبد الله ضد الانقلابين بعد انكشاف المؤامرة لتقوم بتمويل وتوجيه الانقلاب في الاردن فكانوا مصداقاً للمثل الشعبي ( يقتلون القتيل ويمشون في جنازته ) .

نعم هذا ما حصل .

اما سبب الانقلاب الفاشل فهوا كون البيت الابيض والدويلات العربية ( السعودية والامارات ) باتت تشعر بان الملك الاردني يحاول الخروج مما انيط به من دور مذل ومهين ضمن ( صفقة القرن ) .

فقد كان الاتفاق ولازال معه كما ذكرنا ذلك سابقاً على :-

✍. ان يتم استقطاع جزء من أراضي الاردن الخصبة بمساحة ( محافظة ) وتسليمها لاسرائيل مقابل استلام جزء من الاراضي السعودية ( الصحراوية ) المحاذية للاردن بدلا عنها وكانه (( يستبدل البقرات السمان بالبقرات العجاف )) .

✍. استقبال القسم الاكبر من النازحين الفلسطينين الذين ستطردهم اسرائيل مستقبلا بعد التطبيع الكامل وقبول كافة الاطراف التي ستشارك بالصفقة .

✍. القبول بالاتفاقية مقابل تزويد الاردن بالنفط من العراق وجعله البوابة الاقتصادية للعراق لانعاش اقتصاده .

المظحك في الموضوع امران .

🔘. الاول . ان السعودية التي اعلنت وقوفها مع الملك والمملكة ارسلت وفدا للتفاوض مع المملكة لتسليم عراب الانقلاب ( عوض ) لها ولو مقابل ملايين الدولارات .

🔘. الثاني . ان أمريكا هي من كشفت مؤامرة الامير حمزة وسلمت الملف للملك الاردني مع انها أساس الموامرة والآمر لها مع ربيبتها أسرائيل التي أعلنت قبل أسبوع واحد من الانقلاب المزعوم ان أحداثاً مهمة ستشهدها المملكة في الايام القادمة .

( نعم ) كانت تلك رسائل أمريكا للملك الاردني ولكل الخونة .

✔. (( مادمت خائناً فانت رخيص ))

✔. (( نحن نستطيع ان نسقطك باي لحظة )) .

✔. (( كل من حولك أيها الخائن هم من الخونة اهلك ومن حولك وحتى عشيرتك وابناء مملكتك وحتى من يدعي الوقوف معك من مماليك العرب ... كلهم خونة )) .

✔. الرسالة الاخيرة للجميع وهي (( سنعمل على اسقاطكم حتى مع كل الخدمات التي تقدمونها لنا ))

ياله من موقف .

وما أكثر العبر .. وما أقل المعتبرين .

نعم ...وستسقطون مع كل خياناتكم واتفاقياتكم المهينة .

وصدق من قال فيكم (( المتلحف بامريكا .. عريان )) .

وكما قلت لكم ..

المنشور كان بعجالة ...

تحياتي ..

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