الليلة الأولى..!

محمود الربيعي ||

أنها الليلة الحالكة السوداء التي مرت على العراق المظلوم والأمة الإسلامية المفجوعة بنبأ إقدام الطاغية الهدام بإصدار أمر إعتقال مرجع الثائرين وقائد الحركة الإسلامية الرسالية المجاهدة آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقرالصدر وأخته العلوية الطاهرة الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى

والتي كشف فيها النظام البعثي الديكتاتوري عن قمة إجرامه وخسته ووحشيته وتبدأ أقسى حقبة دموية ظالمة شهدتها الإنسانية عبر تاريخها الحديث .

في هذه الليلة السوداء بات شهيدنا العظيم والعلوية الطاهرة في زنزانات أجهزة القمع الصدامي ليمضيا أياماً قلائل بين التعذيب والتحقيق والضغوط اللا إنسانية في محاولة خائبة من الوحوش الصدامية لكسر شوكتهم الحسينية الزينبية وإجبارهم على الخضوع والخنوع لإرادة الديكتاتور المتجبر فأبى المرجع الشهيد والعلوية الطاهرة إلا الثبات على الموقف الصلب الشجاع واللحاق بقافلة الخلود التي قادها جدهما الحسين عليه السلام ولتستعيد بغداد صورة كربلاء ولتفوح من هذه الذكريات رائحة عاشوراء ..

فسلام عليهما يوم ولدا ويوم استشهدا ويوم الرجعة تحت لواء صاحب الزمان عليه السلام .