كن عاقلا مع العقلاء وأكثر عقلا مع المجانين..!

د. حسين فلامرز ||

نبحث عن حكومة إقتصاد لاحكومة عنتريات. بعد أن تمت محاربة الهلال الشيعي أقتصاديا و اقروا الحصار على اغلبها!

جاء دور تدمير العراق والفرق بين الامرين كان واحدا !! فاخواتنا في الهلال الشيعي المحاصرة كانت خارجيا وتحاول الحكومات بكل الاساليب هزم تلك الحصارات ومن ورائهم شعوبهم وحلفائهم!!!

موضوعنا هنا هو العراق!! ماان تم التصويت على موازنة 2021 حتى قفز البعض فرحا وكانه سجل هدفا في مرمى الخصوم وليس خصما واحدا (المواطن ومن معه) وكانت الصورة معبرة و كافية لتفهم حجم المؤامرة على العراق!!

إن زوال الكيان الصهيوني مرتبط بعلاقة عكسية مع قوة العراق و وجوده على الساحتين الاقليمية والدولية، وهنا بيت القصيد والحليم تكفيه الاشارة.

نحن نبحث عن حكومة مقبلة ذات برنامج إقتصادي أول مشاريعها هو تأسيس صندوقين اولهما السيادي والثاني صندوق البنى التحتية! نعم نحتاج الى فكر إقتصادي فاعل واقعي موجود في عقول تربت وأسست لذلك! ولها من الرؤيا ماتكفي لاقناع المواطن العراقي بأن من يتولى حكم هذه البلاد هو عقل يؤمن بالبناء وتوفير الآمان للشعب! نعم يجب أن تكون لديه رؤيا إقتصادية مدعمة بنظريات واقعية حقيقية تنبع عن أفكار عقول خلقها الله لهذه الأغراض حصرا!

و تربت وترعرعت في أحضان من يقرأ و يفهم و يستنتج جيدا! هكذا تبنى الأمم! يبني لا ان يخرج علينا بعض ممن لايفقهون مايتحدثون به من مواضيع وكأنهم دمى متحركة يتحدثون بسطحية وعصبية لاتليق برجال الدولة الاسوياء الذين يجب أن يكونوا عاقلين مع العاقل وأكثر عقلا مع المجانين. وليس من يحاول السيطرة على السلطة بالتهديد والوعيد و إشهار السلاح ضد المواطن البسيط الذي يصارع من أجل الاقتناع بأن الغد سيكون افضل.

أن تكون سياسيا ناجحا عليك بالممكن!

أن تكون قائدا عليك أن تكون عاقلا!

وإذا اردت ان تكون مواطنا صالحا عليك بالواجبات! وإذا أردت ان تكون حاكما للعراق عليك أن تؤسس صناديق السيادة!! فنحن بحاجة الى العاقل الذي يتحدث عقلا مع العاقل ويصبح أكثر عقلا مع المجنون!!