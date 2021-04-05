قصص من الصالحين

📌غدير التميمي ||

دخل أحد الأشخاص على رجل من الصالحين ...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏

وقـال له : أريد أن أعــرف .. أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ..؟ فرد العبد الصالح : إذا دخل عليك من يعطيك مالاً .. و دخل عليك من يأخذ منك صدقة .. فبأيهما تفرح ..؟ فسكت الرجــل .. فقال العبد الصالح : إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالاً ، فأنت من أهل الدنيا .. وإذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة ، فأنت من اهل الآخرة ..؟؟ فأخذ الرجل يردد : سبحان الله ..!

قال العبد الصالح : لذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صدقة ، كان يقول له متهللاً : مرحباً بمن جاء يحمل حسناتي إلى الآخرة بغير أجر ..

و يستقبله بالفرحة والترحاب.

قال الرجل : إذن أقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ..! قال العبد الصالح : لا تيأس من رحمة الله،، سر في ركابهم تلحق بهم .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بهم إن التشبه بالكرام فلاحُ .

إن جاءك المهموم انصت .. وإن جاءك المعتذر اصفح .. وإن جاءك المحتاج انفق ..إن تعبتم من ذنوبكم فأعلموا بأن الله لايتعب من العفو عنكم.