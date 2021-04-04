المقالات

دولة فاسدة لا يوجد بها فاسدون..!

72 2021-04-04

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

في لحظة سقوط الصنم البعثي، خيل لنا ان كل شيء سيكون على ما يرام، وتصورنا اننا سنذهب نحو دولة مؤسسات ونظام حريات، يعرف كل منا فيهما ما له وما عليه، وأننا سننشيء منظومة حقوق وواجبات متكاملة، وقد بدا ذلك ممكن؛ ونحن نضع دستورا ونشرع بعملية سياسية، بيد أن العقبات التي تناسلت بطريقة الإنشطار الأميبي، سرعان ما بدأت تفعل فعلها، معرقلة أي محاولة لأن نمضي الى أمام في تحقيق تصوراتنا.

أحد كبريات تلك العقبات؛ هي الحصانات السلبية في المجتمع، التي تمثل كوابح معيقة للوصول الى ما نصبو اليه، وتقف العقلية القبلية التضامنية، في طليعة تلك الحصانات..

القبيلة كبنية مجتمعية أساسها الأسرة، نظام إجتماعي متوارث لا غنى عنه، خصوصا إذا نظرنا الى النصف المملوء من كأسه، لكن في النصف الفارغ؛ ثمة إسقاطات لثقافة القبيلة على العملية السياسية، وعلى مخرجاتها، وأيضا على مؤسسات الدولة.

هكذا تحولت مؤسسات الدولة الى قبائل، الوزارات قبائل، الهياكل الإدارية قبائل، الهياكل القضائية قبيلة تتفرع عنها عشائر، الصورة أكثر وضوحا؛ في ضفة الأحزاب والكيانات السياسية، والحصانات السلبية في المجتمع، والناتجة عن شيوع القبائلية لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تشمل نمطا آخر من الحصانات أكثر خطورة، توفره ما تسمى بمنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية والشرائحية، وهي هياكل ازدهرت مع بداية المسلسل الديمقراطي في بلادنا، فهي الأخرى ايضا باتت قبائل!

بسبب الحصانة التي توفرها العقلية القبائلية، لا يمكن أن يُلقى القبض على فاسد، معلوم الفساد وبالجرم المشهود، إلا وتحركت قبيلته الشرائحية دون خجل؛ للتضامن والدفاع عنه، وبعض الشرائح، تقوم بنفس الدور السلبي الذي كانت تقوم به القبيلة..

في السنوات الأخيرة ظهر نمطٌ جديدٌ من الحصانة السلبية، ويتمثل هذا النمط في الحصانة الحقوقية والقانونية، التي يتدرع بآهابها كثير من الفئات.

اليوم يمكن لأي "ناشط مدني" أو "مدون" أو "صحفي نصف ردن" أن يسيء الى من يشاء، وأن ينتهك كرامته وعرضه، وأن يتهمه في فضاء عام؛ بتهم لا يملك عليها أدلة، وعندما يلجأ المُستهدف إلى العدالة لأخذ حقه، تطلق صفارات الإنذار في فضاء التواصل الإجتماعي الأزرق، وتتحرك الجيوش الأليكترونية للقبائل "السياسية" و"الحكومية: و"المدنية"، بحملات تضامن واسعة وحسب إنتماء المُسيء، لدرجة قد يُخَيَّل فيها للضحية المسكين أنه هو الظالم وليس هو المظلوم!

في مرات عديدة شاهدنا "نواشيط ومدونين وصحفيين"، ارتكبوا عدوانا بحق مواطنين أو بحق الدولة، ومع ذلك فقد خرجوا من تلك الأحداث والمعارك برؤوس مرفوعة، بينما خرج الضحايا برؤوس منكسة!

يمكننا أن نكرر بالغدو والآصال، أن العراق يعاني من الفساد والتخلف، ولن يعترض أي أحد على ذلك، ما دمنا لم نذكر الفاسدين أو المتسببين بالتخلف بأسمائهم، ويمكننا ان نقول أن الدولة برمتها فاسدة دون أن نتعرض الى المسائلة القانونية، لكن سيحل علينا الويل والثبور وعظائم الأمور؛ إذا أشرنا الى فساد مؤسسة بعينها.

يمكننا أن نقول؛ أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية تضم آلاف الفضائيين، لكن حذار أن نحدد بالضبط أين يكمن هذا الفساد..!

بل يمكننا ان ننشر تدوينة نقول فيها إن العدالة فاسدة، ولكن بشرط أن نستثني القضاة من ذلك الفساد؛ ويمكننا أن نقول إن التعليم فاسد، ولكن علينا إستثناء العاملين في هذا القطاعه  من ذلك الفساد!

يمكننا أيضا أن نقول إن قطاع الصحة فاسد، ولكن بشرط أن نستثني الوزارة والأطباء والممرضين من ذلك الفساد...وهكذا وصولا الى شرطة المرور!

كلام قبل السلام: هكذا يمكننا أن نتوصل إلى استنتاج غرائبي عجيب، هو أن بلادنا تعاني من فساد كبير، ولكن لا يوجد بها فاسدون أو مفسدون!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة فاسدة لا يوجد بها فاسدون..!
إصبع على الجرح..فضيحة الموازنة وموازنة الفضيحة..!
زيارة الكاظمي لمهلكة آل سعود الأسباب في صالح من؟!
الفتح بين نارين كلاهما محرق ...
الى ذيول (الجارة ايران)..!
سطور بحق القاضي الشجاع محمد عريبي
حوزتنا خط احمر ..!
العريبي مطرقة القضاء وميزان العدالة الذي ألجم صدام وأزلامه
وأخيراً انتصروا على الشعب العراقي فتبادلوا التهاني..!
إيران ـ  العراق: منظور جديد للنزاهة في العلاقات الأقليمية!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك