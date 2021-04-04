باقر الجبوري ||

بعد ان كتبنا لساسة العراق .

بالجلفي ...نكتب اليوم الى ذيول ( الجارة ايران )

على عنادكم .. ومشت الموازنة .حتى ترتاحون .

وثبتنا سعر الصرف بسعر ( 1450 ) دينار .لكل ( 1 ) دولار !

يعني راح ( الجارة ) تموت من الجوع .أي طبعا واكيد شعبهم راح يطلع يلطم بالشارع .

لان بعد ما تهربون الدولار الهم .شوفوا شلون ...هسه لو ايران عدهَ مثل ساستنا .

ما چان صار بيهم الي صار .

الحمد لله .. الله وفقنه بهالسياسين الوطنيين الفلتة .والشعب اليوم اغلبيته طلع فرحان ويرگص چوبي .ولان احنة زينين وي الله ومو مثل ربع الله .فالله دزنه سياسيين زينين ومعدليين .

وكيفما تكونوا يولى عليكم .

ساستنا الحبابين لايعرفون البوگ والخمط . ولا يعرفون الچذب والتمطمط .

اي لعد شحسبالك خالي . ناس تعبانه على ارواحه .

بيهم البنچرچي والتنكچي والاوتچي وبيهم حته العرگچي . بس كله تعرف الله . أبد ما بيهم فاسد او حرامي !

طبعاً .. بس جماعة ايران همه العلة . من اليوم ورايح .. راح نعيش عيشة سعيدة .

ونلبس بجامه جديدة ونغني ( خرجت يوم العيدِ بملبس الجديدِ وقلت يا اخواني هيا الدكان .فيومنا سعيدُ وعندنا نقودُ . نلعب طول اليوم حتى زمان النوم )

وكلشي موجود عدنه بالسوگ وکلشي صار عدنة رخيص . واولهَ الاخلاق والكرامة والشرف والنزاهة والرجولة .

حتى سعر ( البشر ) ماشاء الله راح يرخص عدنه . اكثر واكثر واكثر .

وعلى عنادكم ( الذيول ) وعلى عناد ايران . بس .. بشرونة ابيش صار سعر الزيت بايران .

والطماطة والبيتنجان وطبقة البيض والخ . بس اهم شي شگد صار عدهم سعر مشط الشعر .

لان محافظ البنك المركزي عدنة كلش كلش مهتم بسعر مشط

الشعر وحته مسوي دراسة عن عدم تضرر سعره بزيادة سعر صرف الدولار .

أي حبيبي لعد شلون .

ساستنا الحلوين يحبون يشوفون الشعب أمشط شعره وناثر گذلتنه وحاف حواجبه ومنزل بنطلونه وشاگ فانيله من وره . مو مثل ساسة ( الجارة ) .

بس أگول الله يساعد الشعب الايراني على هالملالي .شلون عايشين وياهم .

والله ما ادري .

مع تحياتي ..اخوكم السائح في مولات بغداد والكرادة .

باقر الجبوري ..

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