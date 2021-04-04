المقالات

الى ذيول (الجارة ايران)..!


 

باقر الجبوري ||

 

بعد ان كتبنا لساسة العراق .

بالجلفي ...نكتب اليوم الى ذيول ( الجارة ايران )

على عنادكم .. ومشت الموازنة .حتى ترتاحون .

وثبتنا سعر الصرف بسعر ( 1450 ) دينار .لكل ( 1 )  دولار !

يعني راح ( الجارة ) تموت من الجوع .أي طبعا واكيد شعبهم راح يطلع يلطم بالشارع .

لان بعد ما تهربون الدولار الهم .شوفوا شلون ...هسه لو ايران عدهَ مثل ساستنا .

ما چان صار بيهم الي صار .

الحمد لله .. الله وفقنه بهالسياسين الوطنيين الفلتة .والشعب اليوم اغلبيته طلع فرحان ويرگص چوبي .ولان احنة زينين وي الله ومو مثل ربع الله .فالله دزنه سياسيين زينين ومعدليين .

وكيفما تكونوا يولى عليكم .

ساستنا الحبابين لايعرفون البوگ والخمط . ولا يعرفون الچذب والتمطمط .

اي لعد شحسبالك خالي . ناس تعبانه على ارواحه .

بيهم البنچرچي والتنكچي والاوتچي وبيهم حته العرگچي . بس كله تعرف الله . أبد ما بيهم فاسد او حرامي !

طبعاً .. بس جماعة ايران همه العلة . من اليوم ورايح .. راح نعيش عيشة سعيدة .

ونلبس بجامه جديدة ونغني ( خرجت يوم العيدِ بملبس الجديدِ وقلت يا اخواني هيا الدكان .فيومنا سعيدُ وعندنا نقودُ . نلعب طول اليوم حتى زمان النوم )

وكلشي موجود عدنه بالسوگ وکلشي صار عدنة رخيص . واولهَ الاخلاق والكرامة والشرف والنزاهة والرجولة .

حتى سعر ( البشر ) ماشاء الله راح يرخص عدنه . اكثر واكثر واكثر .

وعلى عنادكم ( الذيول ) وعلى عناد ايران . بس .. بشرونة ابيش صار سعر الزيت بايران .

والطماطة والبيتنجان وطبقة البيض والخ . بس اهم شي شگد صار عدهم سعر مشط الشعر .

لان محافظ البنك المركزي عدنة كلش كلش مهتم بسعر مشط

الشعر وحته مسوي دراسة عن عدم تضرر سعره بزيادة سعر صرف الدولار .

أي حبيبي لعد شلون .

ساستنا الحلوين يحبون يشوفون الشعب أمشط شعره وناثر گذلتنه وحاف حواجبه ومنزل بنطلونه وشاگ فانيله من وره . مو مثل ساسة ( الجارة ) .

بس أگول الله يساعد الشعب الايراني على هالملالي .شلون عايشين وياهم .

والله ما ادري .

مع تحياتي ..اخوكم السائح في مولات بغداد والكرادة .

باقر الجبوري ..

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة فاسدة لا يوجد بها فاسدون..!
إصبع على الجرح..فضيحة الموازنة وموازنة الفضيحة..!
زيارة الكاظمي لمهلكة آل سعود الأسباب في صالح من؟!
الفتح بين نارين كلاهما محرق ...
الى ذيول (الجارة ايران)..!
سطور بحق القاضي الشجاع محمد عريبي
حوزتنا خط احمر ..!
العريبي مطرقة القضاء وميزان العدالة الذي ألجم صدام وأزلامه
وأخيراً انتصروا على الشعب العراقي فتبادلوا التهاني..!
إيران ـ  العراق: منظور جديد للنزاهة في العلاقات الأقليمية!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك