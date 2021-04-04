باقر الجبوري ||
بعد ان كتبنا لساسة العراق .
بالجلفي ...نكتب اليوم الى ذيول ( الجارة ايران )
على عنادكم .. ومشت الموازنة .حتى ترتاحون .
وثبتنا سعر الصرف بسعر ( 1450 ) دينار .لكل ( 1 ) دولار !
يعني راح ( الجارة ) تموت من الجوع .أي طبعا واكيد شعبهم راح يطلع يلطم بالشارع .
لان بعد ما تهربون الدولار الهم .شوفوا شلون ...هسه لو ايران عدهَ مثل ساستنا .
ما چان صار بيهم الي صار .
الحمد لله .. الله وفقنه بهالسياسين الوطنيين الفلتة .والشعب اليوم اغلبيته طلع فرحان ويرگص چوبي .ولان احنة زينين وي الله ومو مثل ربع الله .فالله دزنه سياسيين زينين ومعدليين .
وكيفما تكونوا يولى عليكم .
ساستنا الحبابين لايعرفون البوگ والخمط . ولا يعرفون الچذب والتمطمط .
اي لعد شحسبالك خالي . ناس تعبانه على ارواحه .
بيهم البنچرچي والتنكچي والاوتچي وبيهم حته العرگچي . بس كله تعرف الله . أبد ما بيهم فاسد او حرامي !
طبعاً .. بس جماعة ايران همه العلة . من اليوم ورايح .. راح نعيش عيشة سعيدة .
ونلبس بجامه جديدة ونغني ( خرجت يوم العيدِ بملبس الجديدِ وقلت يا اخواني هيا الدكان .فيومنا سعيدُ وعندنا نقودُ . نلعب طول اليوم حتى زمان النوم )
وكلشي موجود عدنه بالسوگ وکلشي صار عدنة رخيص . واولهَ الاخلاق والكرامة والشرف والنزاهة والرجولة .
حتى سعر ( البشر ) ماشاء الله راح يرخص عدنه . اكثر واكثر واكثر .
وعلى عنادكم ( الذيول ) وعلى عناد ايران . بس .. بشرونة ابيش صار سعر الزيت بايران .
والطماطة والبيتنجان وطبقة البيض والخ . بس اهم شي شگد صار عدهم سعر مشط الشعر .
لان محافظ البنك المركزي عدنة كلش كلش مهتم بسعر مشط
الشعر وحته مسوي دراسة عن عدم تضرر سعره بزيادة سعر صرف الدولار .
أي حبيبي لعد شلون .
ساستنا الحلوين يحبون يشوفون الشعب أمشط شعره وناثر گذلتنه وحاف حواجبه ومنزل بنطلونه وشاگ فانيله من وره . مو مثل ساسة ( الجارة ) .
بس أگول الله يساعد الشعب الايراني على هالملالي .شلون عايشين وياهم .
والله ما ادري .
مع تحياتي ..اخوكم السائح في مولات بغداد والكرادة .
باقر الجبوري ..
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