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حوزتنا خط احمر ..!


 

السيد محمد الطالقاني ||

 

ان مسار حركة الحوزة العلمية هي كحركة الانبياء والمرسلين , هدفها الحفاظ على تراث وفكر اهل البيت عليهم السلام ونشر الوعي الفكري والثقافي في صفوف الامة.

والتبليغ الاسلامي الذي يمارسه طلبة الحوزة العلمية, قد يكلف طالب العلم حياته من اجل تحقيق هذا الهدف.

كما اثبتت الحوزة العلمية وعلى طول الزمن , دورها القيادي في كل الأزمات والعقبات, ووقفت ضد كل الحكومات التي اتصفت بالنزعة القمعية والاستبداد.

ومن ابطال الحوزة العلمية  شهيدنا مفجر الثورة الاسلامية في العراق اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ( قدس سره) والذي نعيش ذكراه هذه الايام, استطاع أن ينازل بفكره الإسلامي عمالقة الحضارة الماديّة الحديثة ونوابغها الفكريّين، وأن يكشف للعقول المتحرّرة عن قيود التبعيّة الفكريّة والتقليد الأعمى زيفَ الفكر الإلحادي، وأن يثبت فاعليّة الفكر الإسلامي وقدرته عديمة النظير على حلّ مشاكل المجتمع الإنساني المعاصر،والاضطلاع بمهمّة إدارة الحياة الجديدة بما يضمن للبشريّة السعادة والعدل والخير والرفاه.

إن الحوزة العلمية التي قدمت على منحر الحرية قرابين على مدى التاريخ , كانت ولازالت مستمرة بالعطاء لتبرهن للجميع أن الحوزة العلمية هي أول من يضحي , وأن مايقولونه على المنابر يطبقونه على أرض الواقع ليهتدي بهداهم من سمعهم ويتبعهم من جلس تحت منابرهم.

ومع الاسف ياتي اليوم البعض من اشباه الرجال وعملاء الاستكبار العالمي يحاول ان ينال من الحوزة العلمية ويصفها بالفراغ العلمي ويتلفظ بالفاظ نابية عليها,  متناسي الدور العظيم للحوزة العلمية في قيادة المشروع التغييري والاصلاحي في العراق .

ايها المعتوه.. لولا الحوزة العلمية وفتواها لاصبحت انت ومن معك تحت حكم الشيشاني والافغاني وتعي مااقصد .

ان حوزتنا ... خط احمر , فاحذرونا

لان الفتوى لازالت قائمة وايدينا على زناد اسلحتنا وسنقطع كل الالسن التي تنال من حوزتنا وقد اعذر من انذر

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