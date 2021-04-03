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يمصعد الورق طگتك "طرخانة يعمي طلابتك وياهم ويانه؟


 

إياد الإمارة ||

 

✍️ لا أدري ما معنى كلمة "طرخانة"، السيد Google يقول نقلاً عن معاجم اللغة: إن الطرخانة حوض كبير يتجمع فيه الماء قبل أن يُوزع على مشاريب الزرع

واعتقد إن "الطرخانة" شيء كبير فعلاً يضرب السادة الذين قرروا رفع سعر صرف الدولار بغير وجه حق لترتفع البضائع والسلع في السوق العراقية بشكل فاحش

الأخ الذي رفع سعر صرف الدولار طلابتك مع مَن؟

"وياهم" الأحزاب والقوى السياسية؟

لو "ويانه" نحن المساكين من العراقيين؟

ثم مَن هو الذي رفع سعر صرف الدولار؟

ما هي دوافعه؟

وكيف يبرر المردودات السلبية لهذا القرار الجائر علي معيشة المواطنين؟

هذه الأسئلة لن نجد لها أي إجابة من قبل المعنيين بهذا الأمر "الأعوج"!

لا أدري إن كانت الجولات الميدانية التي يقوم بها البعض في أول النهار -إلى الكرادة مثلاً- في أوج إزدحامات هذا الحي البغدادي الفقير جداً، هل أعطت إنطباعاً عن نوع التأثير الناتج جراء رفع سعر صرف الدولار؟

هذا ما لم نتبينه إلى الآن، مع تمنياتنا أن تتكرر مثل هذه الزيارات إلى أحياء بغداد الفقيرة جداً في المنصور وزيونة والعرصات

كان قرار رفع سعر صرف الدولار جائراً جداً وغير مبرر بالمرة والغرض منه واضح للجميع، إذ يرغب البعض بمعاقبة الشعب العراقي!

لماذا؟

هل عطل الشعب العراقي خدمات المسؤولين؟

هل أوقف تعييناتهم؟

هل أخر رواتبهم؟

هل استأثر بالفي دونهم؟

هل كان الشعب فاسداً إلى هذا الحد لكي يعاقب بهذه البشاعة؟

إلى الله المشتكى

اللهم أرنا قدرتك بالظالمين الذين بغوا وتجبروا علينا لا لذنب اقترفناه أو جريرة ارتكبناها

اللهم أرنا قدرتك بالظالمين الذي يسكنون القصور وتركوا الشعب بالعراء، ويأكلون أموال الناس بغير وجه حق "بالباطل"

اللهم أرنا قدرتك بالظالمين كما رأيناها بصدام والحجاج وفرعون وكل الطواغيت الجبارين

اللهم آمين

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