أربعة اسباب لضعف المسؤول..!

عبد الكاظم حسن الجابري ||

تعلمت من خلال عملي المهني والوظيفي ومن خلال اطلاعي على الكتب الإدارية او من خلال ما لاحظته في الإدارة ان اهم اسباب ضعف المدير او الموظف او المسؤول وعدم تصديه للاعلى منه والسماح لهم بتمرير مايريدونه من فساد من خلاله هو اربعة امور.

اولا:

ان هذا الموظف او المدير او المسؤول فاسد ومرتشي لذلك هو يسمح بتمدد الرشوة.

ثانيا :

هو جبان لذا يخاف من الأعلى منه فيمرر الرشوة

ثالثا:

انه غير اهل للمكان الذي فيه او جاء اليه بالصدفة لذلك يجامل من هو اعلى منه ليبقى في مكانه ومنصبه

رابعا:

انه غبي ولا يفهم وغير خبير لذلك تمر عليه خيوط الفساد دون أن يشعر بها