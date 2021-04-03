رفع سعر صرف الدولار يصب في مصلحة المواطن..!

إياد الإمارة ||

✍️ بعض السادة الذين دافعوا عن قرار رفع سعر صرف الدولار قالوا بأن هذا الرفع سيصب في مصلحة المواطن العراقي وخصوصاً محدودي الدخل!

وعلى إعتبار أننا في شهر نيسان فإننا سنقبل بهذا الكلام ونعتمده مدة شهر كامل حتى شهر آيار الذي سيكون ثقيلاً على العراقيين بما لا يقبل الشك وسيأتي عيد الفطر المبارك ولسان حالنا يقول:

عيد بأي حال عدت..

وبهذه المناسبة السعيدة ونحن في شهر نيسان "أبو الچذب" فإننا نطالب حكومتنا الموقرة وبرلماننا الموقر وكل السادة من أهل الوقار الذين يؤيدون قرار رفع سعر صرف الدولار لأنه يعود بالفائدة على المواطنين، نطالب هذه الجهات برفع سعر صرف الدولار إلى أن يكون ٢٠٠٠ دينار بدلاً من ١٤٥٠ دينار!

مو بنفعنا!

أرفع عيني أرفع الهوى بظهرك..

بعدين شو ثبرتونا "شجباً" بهذا القرار!

شنو صار؟

رفعوا سعر صرف الدولار لحماية المنتج المحلي قابل كفروا..

منتجات المعامل متكدسة بالأسواق..

المحاصيل الزراعية خايسة بالعلاوي..

هسة راح تمشي هاي السلع والبضائع..

ونعيش بثبات ونبات ونخلف صبيان وبنات..

وتوتة توتة خلصت الحدوتة.

يابة جماعتنا..

على كيفكم ويانة..

صحيح هذا شهر نيسان والكذب بي جائز بس يواش يواش علينة..

يعني معقولة؟

لو مثل سالفة شدة "العدس" سامعين بيها؟

اذا ما سامعين هي سالفة ما تنحچي لا بنيسان ولا بغير نيسان.