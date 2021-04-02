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رسالة الى الساسة المتشيعة..!


 

باقر الجبوري ||

 

هارون اللا رشيد صاحب مقولة (( امطري أيتها الغمامة حيثما شئت فإن خراجك عائد الي ))

ومن على كرسي عرشه الذهبي المحاط ببطانة السلطان .

التي هي نفسها اليوم تتراقص حولكم لتزيّن لكم سوء اعمالكم .

ينظر الى البهلول الذي كان لاهياّ باللعب بحصانه الخشبي بكل إستخفاف فيبادره بالسؤال قأئلا ( من ازهد الناس يا بهلول )

فتبسم البهلول ضاحكاً ثم قال ( ومن غيرك يامولاي ازهد الناس ) ( انت أزهد الناس ) .

اللا رشيد ... فرح وقام من مكانه متشدقاً .مع انه لم يصدق ما سمعت أذناه .

ثم قال للبهلول ( وكيف ذلك يا خال ) .

فقال البهلول .. لانك يا مولاي قد زهدت بباقي لايفنى وهي ( الاخرة ) وآثرته على فاني لايبقى وهي ( الدنيا ) !!

فطأطأ ( الا ) رشيد رأسه باكياً .

تذاكروا بينكم هذه القصة .قبل ان تلهجوا بالدعاء ( رياءً ) بتعجيل فرج الامام عج .

الامام لايحتاج منكم الى الدعاء .الامام عج يريد منكم العمل لشيعته فانتم اصحاب السلطة .

ولكن ...لم تفعلوا ولن تفعلوا !!!

وصدق قول الشهيد محمد باقر الصدر فيكم ! وفي امثالكم حين قال :-( من منا وقد مَلك مُلك هارون ثم لم يقتل موسى ابن جعفر )

والله لو كان لقتلتموه ! كما ستقولونها للامام ( ارجع يبن فاطمة فمالنا حاجة بك وبدينك )

حتى اللا رشيد عرف الحق فبكى .

فمتى ستعرفون الحق فتعيدونه الى اهله .

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  !!!!

تحياتي ..

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رسالة الى الساسة المتشيعة..!
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