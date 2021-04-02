رسالة الى الساسة المتشيعة..!

باقر الجبوري ||
هارون اللا رشيد صاحب مقولة (( امطري أيتها الغمامة حيثما شئت فإن خراجك عائد الي ))
ومن على كرسي عرشه الذهبي المحاط ببطانة السلطان .
التي هي نفسها اليوم تتراقص حولكم لتزيّن لكم سوء اعمالكم .
ينظر الى البهلول الذي كان لاهياّ باللعب بحصانه الخشبي بكل إستخفاف فيبادره بالسؤال قأئلا ( من ازهد الناس يا بهلول )
فتبسم البهلول ضاحكاً ثم قال ( ومن غيرك يامولاي ازهد الناس ) ( انت أزهد الناس ) .
اللا رشيد ... فرح وقام من مكانه متشدقاً .مع انه لم يصدق ما سمعت أذناه .
ثم قال للبهلول ( وكيف ذلك يا خال ) .
فقال البهلول .. لانك يا مولاي قد زهدت بباقي لايفنى وهي ( الاخرة ) وآثرته على فاني لايبقى وهي ( الدنيا ) !!
فطأطأ ( الا ) رشيد رأسه باكياً .
تذاكروا بينكم هذه القصة .قبل ان تلهجوا بالدعاء ( رياءً ) بتعجيل فرج الامام عج .
الامام لايحتاج منكم الى الدعاء .الامام عج يريد منكم العمل لشيعته فانتم اصحاب السلطة .
ولكن ...لم تفعلوا ولن تفعلوا !!!
وصدق قول الشهيد محمد باقر الصدر فيكم ! وفي امثالكم حين قال :-( من منا وقد مَلك مُلك هارون ثم لم يقتل موسى ابن جعفر )
والله لو كان لقتلتموه ! كما ستقولونها للامام ( ارجع يبن فاطمة فمالنا حاجة بك وبدينك )
حتى اللا رشيد عرف الحق فبكى .
فمتى ستعرفون الحق فتعيدونه الى اهله .
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ !!!!
تحياتي ..
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