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نقطة راس سطر !


 

باقر الجبوري ||

 

 ( الجماعة الصالحة ) كانوا متفقين على تمرير الموازنة .

بالفتح أو من دون الفتح .

بدولة القانون وكتلة النهج او من دونهم .

زعماء النصر والحكمة سائرون والسنة والاكراد واخرون !!!

تقاسموا الكعكة مقدماً حتى قبل ان تعقد الجلسة .

ثم اخذوا يرددون في البرلمان ( اللهم كن لوليك الحجة .... ) .

كانت اللسان في واد والقلب في وادي أخر .

وكاني أسمع حقيقة ما يقولون .

صوت صرير الصرصري .

حصة الك .حصة الي .

ماكوا ولي حتى عمر .. ماكوا ولي حتى علي .

ونريد حاكمنا طلي ... كالدعبلي .

مع الافاعي راقصا فوق سطيح الطنبلي .

يطمطم الك .. يطمطم الي .

سيفٌ له .. درگة إلي .

عن الفساد يُكَنسِلي .

هذا الولي .. نعم الولي .

في كل يومٍ مكبسلي  .

كالصرصري صرصرتاً صوتاً كصوت الصرصرِ .....

خمطة الك .. خمطاً الي .

.........

نعم دخل الفتح الى القاعة

ولو لم يكن هناك لما تم التصويت على قوانين كثيرة تتعلق بالمواطن الفقير وغيرهم .

لم تكن تلك المسميات التي ذكرناها لتصوت عليها واهمها عودة المفسوخ عقودهم من الحشد وتثبيت الاجور اليومية والسيطرة على موضوع تعويض عوائل المغيبين بتشكل لجنة من جميع الاجهزة الامنية والاستخبارية للكشف عن الدواعش بين الاسماء التي ستقدم لللجنة .

اعتقد .. أنه ليس من العار ان نعترف بالخطأ .

فلو لم يدخل الفتح لكانت الخسارة اكبر .

وللاسف البعض استعجل كثيرا في ردة الفعل .

وتناغم مع ما كان يسربه مجموعة من ابواق ( سائرون ) من اكاذيب عن كونهم على اتفاق مسبق مع الفتح على السكوت على فقرة بقاء سعر صرف الدولار على حاله .

مع ان الحقيقة التي تناقلتها كل وسائل الاعلان هي حدوث مشادة كبيرة بين الفتح وسائرون بسبب هذه الفقرة التي اصر سائرون على ابقائها على حالها .

الحقيقة ان دخول الفتح قلل من نسبة الخسارة .

الموازنة كانت ماضية والخيانة ممن تغافلنا عن ذكرهم والتهينا بالكلام عن الفتح فقط ..

تحياتي .

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