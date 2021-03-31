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حصار ايران اصبح من الماضي


 

باقر الجبوري ||

 

تلك هي الحقيقة . فلم يعد رفع الحصار الامريكي عن ايران لم يعد ورقة رابحة تستحق التوقف عندها !!!

فايرات باتفاقها الاخير مع الصين ستصدر النفط بثلاثة اضعاف ماكانت تصدره سابقاً ولن تحتاج لاتفاقيات ( أوبك ) أو ( أوابك ) في تحديد الكمية المصدرة !

وهذا يعني ان حصة النفط المصدر الى الدول الاوربية وغير الاروبية من النفط الايراني سينقطع عنهم مما سيرفع من الطلب !!

وبحسبة بسيطة ..

زيادة الطلب × قلة العرض = ارتفاع سعر النفط !!!!

يمعودين هذولة ملالي لو فلك !

هكذا تبنى الاوطان يا تكنوقراط !!

وليس باتفاقية الفول والطعمية بدل النفط .

ههههه الاتفاقية الصينية الايرانية تنص على مئات المشاريع العملاقة والستراتيجية على مدى عشرات السنين وهي نسخة من اتفاقية العراق والصين التي سهر منها البشير شو والكثير من السخفاء وحاربتها اغلب الكتل السياسية لانها ستؤدي الى اغلاق مكاتبهم الاقتصادية .

وهذا ما سنبقى نتأسف عليه طوال حياتنا القادمة .

رحم الله حبوبتي الغالية فقد كانت تقول في وصف هذه الحالة (( الناس تتوچة عالخال الزين واحنة نتوچة عالرچيچ ابو الخنين )) !

لا حبوبة ... راح نتوجة على ابو الفلافل الزين .

تحياتي .

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