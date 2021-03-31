فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- شو بس كال اضحكوا حتى نبني العراق/ مبنى الشؤون الهندسية التابع لأمانة مجلس الوزراء انهار!
٢- القاعدة تقاتل إلى جانب التحالف السعودي في اليمن/ ويكلك صناعة إيرانية!
٣- الأردن يشتري النفط من عدنا جوه السوك/ ويبيعلنا كهرباء وي السوك!
٤- عمي همه صح كالوا (والعن عدوهم) وتحت قبة البرلمان/ بس ما قصدوا محمد بن سلمان!
٥- بيان: (أنتم أبواق وأدوات رخيصة لدول خارجية)/ صارت دول مو دولة!
٦- عملا بالبرستيج / أرسال عسكري لتكريم فنان، وإهداء مسدس لصحفي!
٧- لو صرح البابا ضد دول الاستكبار وتظاهر لنصرة فلسطين/ النواشيط ثاني يوم يسمونه ذيل!
٨- الملاحدة من يموت واحد منهم يكتبون: لروحه السلام/ وهمه ما يعترفون بالروح!
٩- نائبة طالعة متروسة ذهب/ وتبحث موضوع تأثر الفقير بسعر الصرف!
١٠- أمريكا قلقة من الاتفاق بين إيران والصين/ لكنها اطمأنت من جهة العراق!
· سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن السعودية تتدخل في شؤون البلدان العربية؟
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