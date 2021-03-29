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المواطنة بين الداخل والخارج

69 2021-03-29

 

حمزة مصطفى ||

 

بعد عام 2003 عقب الإحتلال الأميركي للعراق إنقسم العراقيون الى عراقيي  الخارج وعراقيي الداخل.

كان هذا أول إختراق لمفهوم المواطنة التي تكاد تلفظ الآن بعد 18 عاما أنفاسها الأخيرة. خلف الله على يونس محمود عمل لها عام 2007 عملية تنفس إصطناعي حين فزنا بكأس آسيا عبر ضربة من رأسه على مرمى السعودية.

عدنا بعدها  نختلف على كل شئ بمن في ذلك أغنية كاظم الساهر "أنا وليلى". 

في سنوات الإحتلال الأولى, أقصد أيام كان تحريرا, كان الأخوة عراقيو الخارج يسيرون في شوارع بغداد لمن دخل منهم مع الدبابات الأميركية المحررة أو"حاجا تائبا" على طريقة البابا وينظرون لنا, نحن عراقيو الداخل  بوصفنا مواطنين نحتاج الى صحة صدور.    

"راحت الأيام وجت الأيام" وإذا بالمعادلة تنقلب رأسا على عقب, وعقب على رأسين. التحرير صار إحتلال مقيت, ومن جاء مع الأميركان بمن فيهم بعض الآباء المؤسسين لهذا النظام راحوا يكشفون عن بطولاتهم على الأميركان عبر لقاءات تلفزيونية نتابعها ونحن "نضحك بعبنا" سواء قبل دخولهم أو بالضد من بول بريمر  بعد دخولهم.

 بريمر الذي كان رئيسا مطلقا لكيان أطلق عليه "مجلس الحكم" الذي هو أول مجلس حكم بالتاريخ بلا حكم.  

أيضا "راحت الأيام وجت الإيام" وإذا بمفوضية الإنتخابات المستقلة تفاجئنا بالغاء     إنتخابات عراقيي الخارج.

صدق لو قالوا الأيام دول, يوم لك ويوم عليك.

 هذه المرة لم نضحك في "عبنا" لأننا حيال كوميديا سوداء هنا.

 لذلك تساءلنا في كل "عبوبنا" لا عب واحد سؤالا مركزيا ومعنا ثوارإنتفاضة تشرين الباحثين عن وطن وهو "جاوين المواطنة لعد".

 كنا في الواقع نردد نائحين مع الراحل عباس جميل "ماني صحت يمه أحاه جاوين أهلنا" . نعم إذا أردنا الحديث عن المواطنة نصرخ سائلين ونسأل صارخين وبأعلى نوت موسيقي .. "ماني صحت يمه أحاه جاوين أهلنا".

اليس المفروض المواطنة واحدة لاتتجزأ؟ المفارقة اللافتة أن الغالبية العظمى أيدت الغاء إنتخابات الخارج.

ومن بين من أيد نسبة كبيرة جدا من دخل من عراقيي الخارج سواء مع الدبابات أيام التحرير أو حاجا تائبا حيث إكتشف بعد سنوات أن الأميركان دخلوا العراق لا لإسقاط النظام السابق بل باحثين عن قبر .. صديقة الملاية. 

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