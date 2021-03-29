المقالات

يُصرون على رفع سعر صرف الدولار


 

إياد الإمارة ||

 

·        «ليزدادوا غنى ويزداد الشعب فقرا»

 

إنه إصرار عجيب..

وكأنهم اتخذوا قرارهم بتجويع العراقيين مرة أخرى وما كفاهم ما عاناه هذا الشعب المظلوم والمُبتلى... طوال عقد ونيف من عوز وحرمان وجوع فاحش!

ماذا أدخر هذا النفر المصر على رفع سعر صرف الدولار للعراقيين؟

هل أعانوا الناس بخدمات مناسبة؟

بالكهرباء؟

بالصحة؟

بالتربية والتعليم؟

بوسائط نقل مناسبة؟

هل وفروا مفردات البطاقة التموينية التي تكفي المواطن العراقي قليل الحيلة وفي مواعيد محددة ثابتة؟

بماذا..؟

ثم أين هو منتجنا المحلي؟

اها..

سعر "الطماطم" السياسي!

هذه مزارع البصرة الجرداء منذ عهد الطاغية "حسين الشهرستاني" سيء الذكر وإلى قرار رفع سعر صرف الدولار الجائر هي .. هي.

السادة الأكارم الذين يصرون على بقاء سعر صرف الدولار المرتفع في الحكومة في البرلمان، هل سألتم "المسوگچية" الذين يتبضعون لكم عن أسعار المواد الغذائية في السوق العراقية؟

بيش بطل الزيت؟

بيش صار الحليب؟

كيلو الشكر، التمن، الطحين؟

لو ما تطبخون ببيوتكم؟

أي حقكم وقت ماكو للطبخ والنفخ مهتمين بقضايا الشعب، ولو أذكركم لحد الآن ما حليتوا ولا قضية للشعب بس قضاياكم الخاصة!

والدواء؟

عافاكم الله وشافاكم إن شاء تعالى..

مع علمي اليقين بأنكم لا تراجعون مستشفيات عراقية فهي بجهودكم القيمة غير صالحة لأي إستخدام بشري أو غير بشري..

بس خل يكون بعلمكم السوگ غالي والعالم عايشة على رحمة الله .. تتدرع بالصبر وتتحجج بالجبن..

بالبرد وحر الصيف..

ولا تزال عورة عمرو بن العاص "العار" تقبح وجه التاريخ..

ولكن الله تبارك وتعالى يرى!

وسيرينا قدرته فيكم كما رأيناها في صدام والحجاج وفرعون..

"كما رآها عبيد الدوزي في زوجته طميعة وعماها وخلاها تايهة بالدروب"

قتلتنا الردة يا مولاي..

قتلتنا ردة القوم "من ردهم البين گولوا إن شاء الله"..

قتلتنا الردة

قتلنا مَن يحمل في الداخل ضده..

أنبيك "انا"

 إن الثورة يُزنى فيها..

وطواويس "يزيد" تبالغ في الفساد والتعدي على حقوق الناس بغير وجه حق..

والفقر يا سيدي "قد أصبح الفقر في هذا الزمان رجلاً"

فأين سيفك للمظلوم ينتصفُ؟

يا سيدي إن فقراء العراق قد شبعوا فقراً ومن حولهم بعض المتصدين اتخمهم التبذير والسرف!

والحياء يا سيدي إن الحياء في زماننا هذا "كلف"!

"المستحى صار بالعراق صعب، بحيث ما تلگة ناس تخجل وتستحي"

"والعزة بخشوم الرجال" من عزة عزاكم .. اللهم آمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العباس ملهم المجاهدين الابطال
هل تكرر الولايات المتحدة أخطائها القديمة في ليبيا؟
منجزات.. الكاظمي
صراع على منصب المحافظ.
يُصرون على رفع سعر صرف الدولار
ابطال حافات المياه في بغداد..!
الانتفاضة الشعبانية شاهد حي على حقيقة نزعة الارهاب الصدامي
مسرحية الموازنة..!
بعمامتك الشريفة استعدنا هيبتنا
هل تصلح المرأة لصنع القرار؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك