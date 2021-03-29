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ابطال حافات المياه في بغداد..!

48 2021-03-29

 

زيد الحسن ||

 

مصطفى ، مصطفى ، ( بدت لن شنغ ) ، هذا صوت شقيقة مصطفى صديقي وجاري ،صوت رخيم كنت احسبه صوت ملاك وهو يخبرنا ان مسلسلنا المفضل قد بدأ ، مسلسل ( حافات المياه ) مسلسل تبين لنا بعد حروب و حروب انه ياباني وليس صيني يعني ( اصلي ) ابطاله يحاربون الظلم وهم ثلة قليلة ، الامبراطورية الصينية اسمتهم الخارجون على القانون ، بطل المسلسل اسمه ( لين جون ) ، عشقنا هذا البطل عشق طفولي لاننا رأينا انه يحارب الظلم بكل قوة و رباطة جأش .

رسالة ؛ الى جميع احزابنا السياسية ، نحن ندرك و نعلم ان جميع الاحزاب لديها اجنحة عسكرية مسلحة ، ونعلم ان هذه الاجنحة العسكرية تشكلت لأسباب ، ومن هذه الاسباب هي مقارعة العدو ، سواء العدو الامريكي او الداعشي ، وقد تشكلت من رجال العراق ، ولا احد منهم من خارج البلد ، فهم اخواننا و اولادنا و ابناء العم ، بمعنى ان جميع من انخرطوا في صفوف هذه الاجنحة قدموا تضحيات وعرق جبين ،وهم عراقين اصلاء ولا يحق لاحد ان يصفهم بالخارجون على القانون ، فهناك مؤسسة ترعى وجودهم .

اليوم نحن سلمنا بوجود هذه الاجنحة ونعترف بها و نقرها ، لكن بشرط واحد فقط ، ان يبرز لنا جناح واحد فقط يأخذ راية ( لن شنغ ) ويطهر البلاد من المجرمين و القتلة و الخارجون على قانون ( الانسانية )، نعم نريد رجالاً شرفاء همهم الوحيد هو الانسان العراقي ، ولانريد من يكيل بمكيالين ، ولا نرغب بمشاهدة استعراضات ترعب وتخيف وتنزل الهلع في قلوب اطفالنا الذين يلعبون في الشارع ، نريد افعالكم السابقات مع العدو ، عودوا بالكرة هذه المرة على الفساد والفاسدين .

حكومتنا هل تملكين جيشاً وطنياً يحارب عدو الانسان العراقي الان ؟ هل لكِ القدرة على منحنا الامان ونحن نسير في الشارع لا نلوي على شيء سوى شم النسيم ؟، برلماننا الموقر هل لديك جناح عسكري انت الاخر ، كما الاجنحة الاخرى التي لدى الاحزاب ؟ ، ان كنتم لا تملكون فبالله عليكم اخبرونا ما نفعكم وانتم لانفع بكم ، اتركوا البرلمان و عودو من حيث اتيتم .

مصطفى صديقي مات في انفجار دراجة تحمل عبوات لاصقة ، لا نعلم من اين اتت ولا سبب تفجيرها في حينا الفقير ، شقيقة مصطفى ذات الصوت الملائكي تنوح الان فقد اخيها ، ولها ملف كبير في دوائر الدولة تطلب فيه راتب يعيلها ولم يكتمل الى الان منذ سبعة عشر سنة ، ما زال الاطفال في الشارع ينادون ( لن شنغ ) الياباني الاصلي ، ومصطفى لا يسمع صراخهم لانه قد مات .

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