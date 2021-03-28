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حرب الموانئ والمعابر

63 2021-03-28

 

ضحى الخالدي ||

 

📌 ضمن توقعات مركز ستراتفور للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ تحدث عن حرب الموانئ.

📌 بعد شهر من صدور التوقعات حدث انفجار مرفأ بيروت.

📌 منذ أيام وقناة السويس مغلقة.

لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار، ويعاكسه في الأتجاه والأسلوب، والوسائل، والأسلحة.

📌 منذ ست سنوات ومضيق باب  المندب يغلي على صفيح ساخن، مضيق هرمز مثل بقعة زيت تنتظر شرارة.

📌 ميناء الفاو في غيبوبة، إثر ضربة على أم رأسه.

📌 سنجار تغلي

📌 القائم تقصَف كلما شعرت أميركا بالضجر

📌 خانقين تستهدَف بين فترة وأخرى.

📌 الحزام يضيّق الخناق، والطريق يمتد بسرعة مذهلة.

📌 ومايكل بريجنت المعروف بكونه (يحچي معلّگ) يقر بالهزيمة في تغريدة بتأريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ قائلاً:

لأول مرة تُهزَم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أمام الصين وروسيا وإيران.

📌 والموازنة حتى الآن لَم تُقر، رغم أن حصة الإقليم مضمونة وزيادة سواء أقرّت الموازنة، أم لا، بشروط الأحزاب الكردية، أو بعدمها،

📌 وسعر صرف الدولار يرتفع في العراق لمصلحة أميركا فقط، في منظر نشاز داخل المنطقة حيث ستستغني ٥٤ دولة عن هذه العملة في تعاملاتها وتعاونها داخل مشروع طريق الحرير الملئ بالأشواك، مما يعني إنهيار قيمتها في مقبل الأيام والأعوام، أمام التعامل بالعملات المحلية.

📌 لا تقل لي أن خفض سعر الصرف لمصلحة الجارة، فالجارة مستغنية، وليست مستغبية، وأتحدى وطنيتك الزائفة أن تصنّع إبرة خياطة في ظل ظروف ارتفاع أسعار النفط، لا أن تصنّع صواريخاً باليستية، أو تطلق أقماراً صناعية، أو أن تكون ضمن الدول المتقدمة  في تكنلوجيا النانو، أو حتى أن تكتفي ذاتياً فيما يخص السلع الاستهلاكية في ظل حصار أربعين سنة، وأكثر.

📌 نحن بحاجة الى رجال دولة

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