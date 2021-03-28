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إصبع على الجرح..إسلام وكلام ومسلمون


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

الإرهاب والفساد والإجرام صفات ومسميات لأفعال وفاعلين مع اختلاف الرأي والرؤيا والتشخيص وفقا لرأي المتحدث .

 فبينما يتفق العالم بما فيه العقلاء والمجانين والأسوياء والمخابيل على إن ما تقوم به عصابات بني صهيون والجيش الإسرائيلي من قتل وتهجير وتدمير للشعب الفلسطيني هو إرهاب دولة منظم ومشرعن ومدعوم وإن قادة الكيان الإسرائيلي وجيشه هم إرهابيون بإمتياز إلا ان بوصلة الرأي المقلوب والعقل المثقوب تغيرت وتقلبت وتحولت ليكون الإرهابي هو كل من يقاوم هذا الإرهاب او يرفضه او يتحداه .

 فإيران إرهاب وحزب الله إرهاب والحشد الشعبي إرهاب وأنصار الله في اليمن إرهاب وكل من يرفع شعار الضد لإرهاب الصهاينه  في البحرين او فنزويلا او تنزانيا هو إرهابي بإمتياز.

 من الطريف العجيب والغريب في القضية إن مشايخ الأعراب وعبيد سلاطين الجور تجاوزوا حدود الله وقلبوا الموازين وأشاعوا وروجوا وبلّغوا على إن أسرائيل صديق مضمون وواليهود أحبة مخلصون اما العدو الأول والأخطر فهوا إيران ومعها المحور الشيعي (المقاوم) حيثما كان  او يكون.

حتى انهم بدأوا بتغيير المناهج الدراسية وترتيب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يخدم فلسفة بن زايد وبن سلمان والسيسي وبقية جبناء العربان .

في رسالة وصلتني من أحد الأخوة اللبنانيين من الطائفة المسيحية الكريمة أرتكب جريمة قتل في حادثة مشاكسة في السعودية وحكم عليه بالإعدام بقطع رأسه بالسيف .

وحين جاء موعد تنفيذ الحكم من قبل اللجنة الشرعية (الوهابية)  سألوه أن يطلب آخر طلب قبل إعدامه فقال أنه يريد أن يموت وهو على دين الأسلام .

 تفاجأ السعوديون وأضطروا للموافقة على الطلب وإعتبروه جزء من بشارة ابن تيمية في الوعود الغيبية فوافقوا على طلبه كي لا يخالفون الشرع .

لكنهم وجدوا أنفسهم في مشكلة وهي انه غير مختون والمسلم يجب أن يكون كذلك ولتطبيق الشرع فقد تم تطهيره ثم أعطوه مهلة عشرة أيام إلى أن يلتئم الجرح لكي يستطيع أن يتوضأ ويصلي ركعتي الشكر على نعمة الإسلام قبل تنفيذ حكم الإعدام .

 بعد انتهاء المدة المحددة جائوا لينفذوا الإعدام فسألوه إن كان لديه طلب أخير فقال لهم أتمنى أن أصوم رمضان قبل موتي .

وبعد التشاور مع القاضي قرر تأجيل تنفيذ الإعدام إلى ما بعد رمضان .

بعد إنتهاء شهر رمضان منحوه فرصة قضاء عيد الفطر وبعد انتهاء العيد أتوا لتنفيذ حكم الإعدام فطلب منهم أن يرفعوا طلبه للقاضي ليسمح له بتأدية فريضة الحج فوافق القاضي وأجل الإعدام لما بعد الحج .

وقبل أسبوع من تنفيذ القصاص هدى الله خصومه أولياء الدم وتنازلوا عن طلب الإعدام وأكتفوا بالدية الشرعية .

خرج من السجن واثناء وضوءه وهو يمسح برأسه قال الحمد لله الذي أنقذك برأس غيرك .

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