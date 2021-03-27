(حصان طروادة) المشرق الجديد..!

جهاد النقاش ||

هو مشروع اقتصادي؟! اذا تعاون وتبادل اقتصادي، فليش اختارت حكومة الكاظمي مصر والأردن؟

شو الدولتين عايشين ع المنح والمساعدات! ولو عدهم شركات عالمية رصينة ميتعاقدون بالبنى التحتية مع الصين وألمانيا!!

هسه اكلك ليش: ذني الدولتين أول الدول تطبيعا مع الكيان، وصفحة إسرائيل طويت من زمان بأدبياتهم، ومصر تتعامل بالغاز مع الكيان بشكل علني، والأردن بالنفط والسلع عادي.

يعني الدولتين عدهم اتفاقات اقتصادية مع إسرائيل، والدولتين يدوران في الفلك الأمريكي حيثما دار، فالقضية سياسية أكثر منها اقتصادية.

هسه راح تكول السعودية ودول الخليج هم بيد أمريكا، أكلك صح، لكن اقتصاديا مو مثل الدولتين مع إسرائيل، والعراقيين يتحسسون كلش من السعودية، ودول الخليج بيدها.

فالظاهر القضية سائرة في طريق التطبيع بشكل ناعم!

لكن لا على نحو مباشر ، بل من خلال حصان طروادة، مصر والأردن، وسلملي على طريق الحرير..!