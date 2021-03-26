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وإن كانت التضحيات جسام لن نفرط بالنظام..!

47 2021-03-26

 

زيد الحسن ||

 

اعلنت الصومال قبل ايام التخلص من كافة ديونها للبنك الدولي ، واغلقت مكاتب البنك الدولي في مقديشو ، كل هذا بجهد وزيرها د . عبد الرحمن دعالى بيلي الذي اطلق عليه الاتحاد الافريقي لقب افضل وزير مالية مر على القارة السمراء ، اعتق رقبة الصومال من الديون الخارجية البالغة ٥،٤ مليار دولار ، وقد رفض التكريم وقال لم اقدم شيء استحق عليه الثناء و الطريق لايزال طويلا امام بلدنا .

فكرة اننا نريد ثورة كبرى تطيح بالعملية السياسية برمتها فكرة ليست بمصلحة العراق ابداً ، بل انها فكرة مدمرة و قاتلة ، واول ضحاياها هو الانسان البسيط و الفقراء ، نعم ان الفوضى تجلب كل ماهو سيء للبلد واول حصاد لها هو الارهاب ، فما ان تهدم اركان اي بلد تنشط فوراً الحركات الارهابية وتنشط معها الجريمة و يعم الخراب ويدوم لفترات طويلة ، ولقد شاهدنا بأم العين ماحصل بعد سقوط نظام البعث العفلقي .

تجاوز العراق مراحل صعبة و مهمة وكان لازاماً علينا الخوض في هذه التجارب لانها تلازم اي تغيير جذري لحكم دموي طويل الامد ، فهل من مصلحة احد ان تعود تلك الاعمال البشعة مرة اخرى و نتذوق مرارتها ، بالطبع كلا ، مهما كانت مؤسسات الدولة منخورة بالفساد و الفاسدين لكنها تبقى مؤسسات دولة و تهتم بشؤون المواطن ، و تطهيرها من فسادها اسهل و افضل الف مرة من هدمها .

لن ننسى فترة الحرب الطائفية التي مرت على العراق ، وكيف كانت مؤلمة لجميع الاطراف ، ومن الذي كان يؤجج سعير نارها ، ومن هو الخاسر الاكبر في هذه الفترة العصيبة ، و لله الحمد على انتهائها والخلاص منها الى الابد ، فلو لاسامح الله و سقطت الدولة مرة اخرى فلا اشك للحظة ان هناك من سيحاول ان يجعل هذه الحرب تعود مرة اخرى وبأي طريقة كانت ، لان الوضع حينها سيسمح لهذا الانفلات ولايوجد من يقف في وجهها .

احتلال داعش لثلث العراق و سقوط محافظات كان استغلالاً  لضعف الدولة ، لهذا دام طويلاً و دمر كثيراً ، و نخر جذع البلد وترك الاثر المخيف  في مسيرة اعادة تأهيل البلد ، نعم لانشك ان للمرجعية الرشيدة الدور الكبير في محاربة داعش ، ولكن لو لم تكن هناك مؤسسات حكومية ترعى هذه الفتوى تحت عباءة حكومية و تحت مؤسسة عسكرية لما كان هذا الانضباط العالي لمؤسسة الحشد الشعبي ، والاسراع بالقضاء على داعش .

كل ما تم بناءه خلال الاعوام المنصرمة كان من دماء ابناء الشعب البسطاء ،وكل اركان البلد كان بنيانها عرق الشرفاء من ابناء هذا الشعب ، ولا نقبل ان تضيع هذه التضحيات و تذهب سدى ، و تطهير البلد من الفساد و الفاسدين سيأتي على يد ابطال العراق وقريبا بأذن الله ، وسيكون للعراق اعلانات كثيرة و كبيرة في التخلص من القيود التي وضعها الواضعون في رقبة العراق الابي وان طال الزمن .

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