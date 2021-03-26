سميرة الموسوي ||

هم أولو قوة وأولو بأس شديد .

قوة دين،ومبدأ،وروح،وإقتحام .

إيمان راسخ بمبدأ إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .

وهو منهج كل أولئك الذين نسجوا التاريخ قطرة فقطرة حتى عطروا صفحات الارض بكرامة الفرسان الاوفياء .

لا دروع على الصدور سوى ما في داخلها من إيمان ،ولا خوذ على الرؤوس سوى ما تتعطر به الخلايا من قناعات بالنصر ،ولا بساطيل تحمي الاقدام سوى دعابات أرضهم الزكية

هم يتقدمون بكل ثقة أبي ذر الغفاريةوعنفوان تأثيره على أولئك الذين يكنزون الحقد على الاحرار ويخفون رؤوسهم في أسرة نومهم ظنا منهم أن سهام المقاتلين لن ترصد شخيرهم وروائح جبنهم وهم يرسلون المرتزقة تحت مسميات مضحكة .

اليمنيون يدافعون عن كرامة أرضهم وعزة أنفسهم وحرية قرارهم ولن يدعوا أحدا يستخف بهم كما إستخف ( حلاب المملكة) ترامب فقال( لن تصمدوا إسبوعا بلا حماية أمريكا ،فأدفعوا لنا لكي نحميكم) وهكذا حماكم كما يحمي أي مرتجف خوان عديم الاحترام لنفسه مع إنه باع لكم أسلحة ب 480 مليار دولار دفعة واحدة .

سنوات رموا عليكم آلاف الاطنان من أسباب الموت والدمار فلن ينالوا من ضمير حي ، ولن يثلموا من كرامة مزدهرة أبدا ،ولم يركعوكم كما ركعوا وذلوا ،ولم يسجل التاريخ عنكم معركة إلا برحيق الذهب ،وستبقى صفحات الملوثين بالعار يندى لها جبين الانسان الحر في كل مكان على الارض .

هنيئا لكم أهلنا في اليمن السعيد بالنصر ، وهنيئا لنا ونحن نستلهم من بطولاتكم بشارات النصر المؤزر .

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .