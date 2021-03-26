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صدام..لقيط الاستكبار العالمي/ 1


 

السيد محمد الطالقاني ||

 

·        الانتفاضة الشعبانية..دروس وعبر

 

حاولت المخابرات الامريكية ان تصنع من عميلها صدام الكافر اسطورة تخيف به كل من يقف امام مصالحها من دول المنطقة.

من اجل ذلك استطاعت امريكا ان توصله الى رئاسة العراق بعد ان كان لقيط من لقطاء الحرس القومي, فازاحت احمد حسن البكر بطريقة فنية ووضعت صدام على راس الهرم في السلطة ومكنت له كل الامور من اجل تقوية حكمه.

قامت امريكا بتجهيز صدام الكافر باحدث الاسلحة المتطورة من اجل ضرب كل من يقف امام مصالحها, فكانت البداية في الحرب العراقية الايرانية والتي دامت ثمان سنوات دفع العراق فيها خيرة شبابه من ابناء الشيعة الذين اجبروا على خوض تلك الحروب ضد بلد مسلم شيعي.

هنا انقلب السحر على الساحر عندما حاول صدام اللقيط ان يخون من رباه على العمالة ليصبح هو البطل القومي والقائد الضرورة , وهذا هو حال كل العصابات عندما تختلف في توزيع السرقات.

هنا احست امريكا بالخطر الدكتاتوري الذي اخذ صدام المجرم يمارسه في المنطقة , فوضعت خطة ضرب عصفورين بحجر عندما اوقعته في شباك حرب الكويت والتي كانت تهدف من خلالها ارعاب دول الخليج وحلبهم وجعلهم اذلاء لها, والامر الاخر هو توريط صدام بجريمة دولية .

وهنا وجه الاستكبار العالمي  الضربة الموجعة لعمليها صدام بتاديبه فكانت عاصفة الصحراء الضربة الموجعة له وللجيش العراقي فحطمت اسطورته امام العالم حيث الهزيمة الساحقة له وهروب جيشه حفاة عراة تحت وابل القصف الجوي لقوات الاستكبار العالمي, فقتل من قتل, وأصيب من أصيب.. ليصل من بقى منهم حياً الى جنوب العراق.. والإحباط والجوع والتعب والرعب مسيطر عليهم.. وقد انعكس حقداً على قيادتهم التي تركتهم في تلك الحالة المأساوية.

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