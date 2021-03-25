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فنتازيا نقاشية..!

19 2021-03-25

 

جهاد النقاش ||

 

١- عمي ماكو مثل إيران/ مرة ادز دواعش من السعودية، ومرة مخدرات من الأردن!

٢- إذا تريد لجوء تيّه ابنك/ وإذا أيست انشر صورة أمك (مفرعة)!

٣- إذا بيتك من أرامكو/ لا ترامي اليمن بحجار!

٤- بينما يفخر سياسيونا بمنع دخول قاض يمثل الفقه في المحكمة/ الكويت تقر قانون الأحوال الجعفري في محاكمها!

٥- نطالب بصرف رواتب المغيبين/ الدفعة الأولى من ١٩٧٩ إلى عام ٩١/ والثانية من ٩١ إلى ٢٠٠٣/ ثم الدفعة الثالثة إلى هذا اليوم/ مع مراعاة الأقدمية.

٦- اليزيدي بسنجار يكول ما نثق إلا بالحشد/ وابن الناصرية يريد ينزع سلاحهم!

٧- ممكن سالفة واتسآب تعتبر إهانة ويخلونك تقضي حاجتك بالمحجر/ بس إذا تدعو وتصوّت للإنفصال تصير رئيس!

٨- النائبة عن سائرون ماجدة التميمي: المطالبون بتخفيض سعر الدولار جهلة/ جا أرفعوه بعد، حتى الشعب يزداد علما!

٩- جاي سؤال بالمدرسة: أكتب بأسلوب أدبي عن ثورة تشرين/ جوابه (بصبغ): مقلق بأمر الشعب!

١٠- الحشد عد النواشيط مدان حتى تثبت براءته/ ومرات حتى بعد البراءة!

·        سؤال الفنتازيا: شو الحلبوسي ما يدين تصريحات السفير الأمريكي الخاصة بالشأن العراقي؟!

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