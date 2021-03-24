المقالات

خلي أضحكك وياي..!


 

باقر الجبوري ||

 

انت مديون لايران بملايين الدولارات عن تجهيز المحافظات الجنوبية بالكهرباء !!

( صح ) لو ( لا ) ... هي هم عايزة تگول لا !!

هسه من يجي واحد يسولف بهاي السالفة يگبون الوطنيين ويگومون يهوسون عليه ( بفلوسنة .. لاخلفة الله على ايران )

هم ميخالف وايران صابرة عليك .. باعتبار انت شيعي !

واكثر من مرة طالبوك بيهن !!

حقهم ! هم عدهم وطنيين مثلنة يريدون فليساتهم !!

وانت تصيح ياناس انطيناهم والله انطيناهم وانطيناهم !!

وطلعت سوالفك كلهن چذب !

ويصرح وزير الكهرباء مامعتازين كهرباء منهم راح نجيب من عمامنه السعودية والامارات ومشيتوهن علينة سوالف الربط الخليجي وربط الكهرباء وي مصر ومن هذا الشلخ والملخ مالكم !!

وتاليها رجعت واتفقت وإيران !

تنطيهم حنطة ويطوك كهرباء !!

(( چا )) هم خوش ايران گالت !

وعلى گولة المثل ( خليك ورة الچذاب لحد ما ينطيك الحنطة بل الكهرباء ) وعلى أساس احنة دولة الصين العظمى ونشتغل بنظام ( الحنطة بدل الكهرباء ) والسنة الجاية ان شاء الله راح نشتغل بنظام ( البيض بدل الكهرباء ) !

أي طبعاً .. احنة عدنة اقتصاد حنطاوي بيضوي !!

وهم ميخالف ( رضينة بالحنطة والحنطة ما رضت بينه ) !!

بس تعال حاچيني .. يمعود سولفلي !

اذا انت ما عندك فلوس توفي بيهن ديون ايران !

ولاعندك رواتب لموظفيك !

وتريد تفرض ظرائب !

واستقطاعات !

ولغيت التعيينات والنقل بين الوزارات !

وگصيت رواتب رفحا !

والحصة صارت زفت ( حشه نعمة الله )

وزيدت سعر صرف الدولار  !!

وتريد تبيع ممتلكات الدولة ومنشآتها !

وتصيح وما تستريح (( يمعودين عدنه أزمة مالية ))

وعندك وزير المالية ( يهدد ) بالاستقالة اذا قرر البرلمان يرجع سعر صرف الدولار وانت تصيح هذا مو من حق البرلمان !!

وصايرة ( مكافش ) من الروس !!

وشدوا روسكم يا گرعان !!

أدري ( چا ) إذا كل هالسوالف الغمة عندك !

( چا ) ليش تنطي للاردن ولمصر 100 الف برميل نفط ابلاش وتبيعلهم الباقي طگة ناقص (( - ١٨ )) !!

بس خل نفتهم !

يعني على اساس مصر والاردن صدك انطتك كهرباء لو شدولك معمل لو بلطولك شارع لو عمرولك مجاري لو دزولك بضاعة ابلاش لو دزو دوة ابلاش لو فتحولك مستشفى جديد لو ملعب جديد ( شوف شلون ذكرتني بملعب السعودية ) !!

لو عالاقل دزولك فشگ ( طلقات ) بيوم طلابتنه وي داعش !!

يعمي والله ما صايرة !!

ادري غير نفتهم شنهي السالفة وشني شجاي يصير !!

هسه من تحچيه للعالم هم يضحكون عليك !

وتاليها يطلعلك واحد مثل عادل امام ويگلك ( اتريد انجازاً أم انجازاً تريد ) ! أي عمي أتريد انجاز .. وليش هذا مو انجاز !!

يا أنجاز عمي رحمة لحبوبتك ..

احنة صايرين مثل سالفة ( من لحم ثورة وطعمه ) !

ياهو اليجي يثرد بلحمنه ونهوسله رحمة لوالديك !!

ادري شوكت تهتز الشوارب ..

الله يساعدك يالفقير .

(( هاي .. شني .. هاي )) تدرون حسبالي اسم واحد صيني !!

طلع دعبول جاي يستغرب من الحالة !!

والله ما ادري .. شني هاي

تحياتي .



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأنتخابات..نحو تأجيل التأجيل..!
النسوية في العراق..!
خلي أضحكك وياي..!
أين العرب آل سعود يستنجدون بالعرب..!
من تراث الدول العلمانية الذي لا يتحدث عنه العلمانيون..!
كيف تكون مسلماً وقبلتك (أور) ؟!
سيرة "رفض"..من دكتاتورية صدام إلى تعسف الطغاة الصغار
محنة سرحان..!
طحنون وتغيير الخطة في المضمون..!
كورونا الإمبريالية تستهدف البشر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك