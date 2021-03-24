خلي أضحكك وياي..!

باقر الجبوري ||

انت مديون لايران بملايين الدولارات عن تجهيز المحافظات الجنوبية بالكهرباء !!

( صح ) لو ( لا ) ... هي هم عايزة تگول لا !!

هسه من يجي واحد يسولف بهاي السالفة يگبون الوطنيين ويگومون يهوسون عليه ( بفلوسنة .. لاخلفة الله على ايران )

هم ميخالف وايران صابرة عليك .. باعتبار انت شيعي !

واكثر من مرة طالبوك بيهن !!

حقهم ! هم عدهم وطنيين مثلنة يريدون فليساتهم !!

وانت تصيح ياناس انطيناهم والله انطيناهم وانطيناهم !!

وطلعت سوالفك كلهن چذب !

ويصرح وزير الكهرباء مامعتازين كهرباء منهم راح نجيب من عمامنه السعودية والامارات ومشيتوهن علينة سوالف الربط الخليجي وربط الكهرباء وي مصر ومن هذا الشلخ والملخ مالكم !!

وتاليها رجعت واتفقت وإيران !

تنطيهم حنطة ويطوك كهرباء !!

(( چا )) هم خوش ايران گالت !

وعلى گولة المثل ( خليك ورة الچذاب لحد ما ينطيك الحنطة بل الكهرباء ) وعلى أساس احنة دولة الصين العظمى ونشتغل بنظام ( الحنطة بدل الكهرباء ) والسنة الجاية ان شاء الله راح نشتغل بنظام ( البيض بدل الكهرباء ) !

أي طبعاً .. احنة عدنة اقتصاد حنطاوي بيضوي !!

وهم ميخالف ( رضينة بالحنطة والحنطة ما رضت بينه ) !!

بس تعال حاچيني .. يمعود سولفلي !

اذا انت ما عندك فلوس توفي بيهن ديون ايران !

ولاعندك رواتب لموظفيك !

وتريد تفرض ظرائب !

واستقطاعات !

ولغيت التعيينات والنقل بين الوزارات !

وگصيت رواتب رفحا !

والحصة صارت زفت ( حشه نعمة الله )

وزيدت سعر صرف الدولار !!

وتريد تبيع ممتلكات الدولة ومنشآتها !

وتصيح وما تستريح (( يمعودين عدنه أزمة مالية ))

وعندك وزير المالية ( يهدد ) بالاستقالة اذا قرر البرلمان يرجع سعر صرف الدولار وانت تصيح هذا مو من حق البرلمان !!

وصايرة ( مكافش ) من الروس !!

وشدوا روسكم يا گرعان !!

أدري ( چا ) إذا كل هالسوالف الغمة عندك !

( چا ) ليش تنطي للاردن ولمصر 100 الف برميل نفط ابلاش وتبيعلهم الباقي طگة ناقص (( - ١٨ )) !!

بس خل نفتهم !

يعني على اساس مصر والاردن صدك انطتك كهرباء لو شدولك معمل لو بلطولك شارع لو عمرولك مجاري لو دزولك بضاعة ابلاش لو دزو دوة ابلاش لو فتحولك مستشفى جديد لو ملعب جديد ( شوف شلون ذكرتني بملعب السعودية ) !!

لو عالاقل دزولك فشگ ( طلقات ) بيوم طلابتنه وي داعش !!

يعمي والله ما صايرة !!

ادري غير نفتهم شنهي السالفة وشني شجاي يصير !!

هسه من تحچيه للعالم هم يضحكون عليك !

وتاليها يطلعلك واحد مثل عادل امام ويگلك ( اتريد انجازاً أم انجازاً تريد ) ! أي عمي أتريد انجاز .. وليش هذا مو انجاز !!

يا أنجاز عمي رحمة لحبوبتك ..

احنة صايرين مثل سالفة ( من لحم ثورة وطعمه ) !

ياهو اليجي يثرد بلحمنه ونهوسله رحمة لوالديك !!

ادري شوكت تهتز الشوارب ..

الله يساعدك يالفقير .

(( هاي .. شني .. هاي )) تدرون حسبالي اسم واحد صيني !!

طلع دعبول جاي يستغرب من الحالة !!

والله ما ادري .. شني هاي

تحياتي .





