المقالات

هل يجب مساعدة فلسطين؟!


 

رياض البغدادي ||

 

عجبي من انسان يسعى الى تحرير نفسه ، ويعلم جيداً معنى الظلم ، كونه احد ضحاياه ،و ذاق مرارته ، و بالوقت نفسه يأمر الاخرين بأن يسكتوا على سلب حقوقهم ، والقبول بالامر الواقع!!

طيب لماذا انت لاتتقبل الامر الواقع وتسلم نفسك الى الظَّلَمَة الفَجَرَة الذين سلبوا حقوقك ؟

كيف تسمح لنفسك ان تطلب من الفلسطينيين ، بأن يتقبلوا الاحتلال الصهيوني الذي ، احتل ارضهم ، وانتهك مقدساتهم ، وتجاوز على حرماتهم ، وسلبهم حريتهم ، ولم يترك موبقة ولا جريمة الا وفعلها بهم ..

كيف يمكن لك ان تقنعني انك تطمح للحرية وبالوقت نفسه ، تستكثرها على الآخرين ؟

يجادلني احد العراقيين من قليلي الثقافة والاطلاع ، بأن الموروث الروائي الشيعي ليس فيه ما يثبت اهتمام الائمة عليهم السلام بالبيت المقدس ، وبعد ان أثبتُّ له ، وبالدليل كذب من أخبره بذلك ، لم يُسَلِّم ، وتمسكَ بأن القضية الفلسطينية ليست قضية شيعية ، ووقوف الشيعة مع الحق الفلسطيني له دوافع سياسية ...!!

ترى هل يعلم هذا العراقي ، وغيره ممن يستكثر على الشيعة وقوفهم مع الفلسطينيين ، ان القضية الفلسطينية قضية انسانية ، سواء كان لها تراث في الموروث الشيعي او لم يكن ؟

هل يعلم عن الكم الهائل من الشعوب والمنظمات والجمعيات الحقوقية والانسانية في دول العالم التي تقف مع الفلسطينيين في قضيتهم العادلة ؟

وهل يعلم ان الشيعة بالذات ، اولى الناس بالوقوف مع الحق الفلسطيني ، لانهم يستمدون ذلك من ثورة الحسين عليه السلام .. ؟ الحسين الذي علمهم ان نصرة المظلوم واغاثته اصل من اصول الدين ، فالعدل الذي نعتقد به اساس هذا الكون وضمان بقاء ملكه ...

انتبه ايها الشاب العراقي الحر ، ولا تجعل من عقلك ساحةً ومكبّاً لنفايات الإعلام المغرض ، الذي يروج للاستسلام والذل والخنوع ، هذا الاعلام الذي يريد سلبك ارادتك وانسانيتك ، انتبه للضياع الذي انت فيه ، وتمسك بما تبقى من فطرتك النقية ، واسترجع قدرتك على التفكير ، والبصيرة التي فرطت بها في زحمة هذا الانفلات الكارثي ، الذي تشهده منظومة القيم والاخلاق ...

انتبه الى اهداف الحركة الصهيونية التي تذلك كل يوم ، بل كل ساعة ودقيقة ، وتعلن بكل قبح واصرار انها تسعى الى احتلال ارضك ، لتحقيق حلمها بدولة تمتد من الفرات الى النيل ، وتجعل من هذا الهدف شعاراً يمثل دولتها اللقيطة ، في عَلَمٍ بخطين ازرقين ، يمثلان نهري الفرات والنيل ، تتوسطهما نجمة سداسية ، تمثل البلدان الستة التي تريد احتلالها اضافة الى دول الشام الاربع ، مصر و العراق ؟

لاحظ جيدا وانتبه الى الكم الكثير من القضايا ، التي  كنت مخطئاً في تقديرها وفهمها ، حاول ان تتقبل الحقيقة ، وتعترف بخطئك ، لترجع الى انسانيتك التي اصبحت في مهب الريح ...

اقول للشاب ( العشريني ) المغرر به .. كان ادعاؤك بعدم وجود تراث شيعي ، يبرر تمسك الشيعة بنصرة الحق الفلسطيني ...

ترى !!

هل تعلم ان الشيعة وعلماءهم وقفوا مع الهند في ثورتها ضد الاحتلال البريطاني ؟ فهل يتوجب ان تكون لدينا احاديث عن المعصومين لكي ننصر الشعب الهندي في قضيته العادلة ؟

وهل كان لدينا احاديث لنصرة الشعب البوسني في قضيته وتحرره ؟ وهناك العشرات من القضايا التي وقف فيها الشيعة وعلماؤهم ، مع حق الشعوب ، ونصروا قضاياهم العادلة في كل بقاع العالم ، ولم يكن هناك ولو حديث واحد عن المعصومين ، يذكر تلك الشعوب او اوطانهم ... لكنهم تواصوا بالحق فنصروه .

واخيراً اود ان اقول لك ايها الشاب المغرر به ، بأن العاقبة والذكر الحسن سيبقى للاحرار ، وما نصيب الاذلاء الخانعين الا مزيد من الذل والهزيمة والسقوط ، وما مصير أنور السادات عنا ببعيد ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدها حبايب شيعنها والما عدها حبايب ضيعنها
هل سيضرب البرلمان ضربته القاضية الثانية؟!
المقاولون السياسيون ومبدأ المنفعة وغدر الأمانة..!
لماذا اليمن تحديداً ؟!
عقيدة الايمان بحتمية النصر
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
عيد المعلم وهذيان التغريدات السياسية..
لقاء قمة العراق وأيران وتركيا؛ ولقاء قمة العراق وروسيا والصين
سوالف أهلنة عالدولار ..!
الإمام الخامنئي عام (٢٠١٥): "أنف السعودية سيمرغ في التراب"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك