المقالات

حول محاولة دس ( المغيبين) في الموازنة؛ ما الفرق بين المغيب و ( المدوعش) ؟؟


 

سميرة الموسوي ||

 

لكي تتأكد من أن فلان الفلاني( مغيب) وليس ( مدوعش) أو غائب وليس داعشي عليك أن ( تهكر ) قاعدة معلومات أبو بكر البغدادي وقبله أبو مصعب الزرقاوي لتعرف بعض الفرق ،وعندئذ تقرر الآتي ؛

أن ( المغيب ) هو الذي جعلوه غائبا أي أقسر على الغياب ،ولكن كيف نعرف مكان تغييبه ؟ هل ذهب الى ( لاس فيگاس ) أم الى مضافة داعشية ليدخل معسكر تدريبي على الاندساس وسط أصحاب البسطيات أو الباعة المتجولين فيموت بائع الشاي ليحيا المرشح للإنتخابات المقبلة ..

إذا كان فلان الفلاني مغيبا فما هي جهة تغييبه ؟؟ ربما إختطفه دب أو دبة في إحدى مغارات جبال حمرين وهناك أكلته الدبة حبا ولم يبق منه سوى ( شعر ذقنه الاشعث ) أو ( گصايبه الطويلة ) وعندئذ ينبغي إستحداث أسباب جديدة للتغييب وهي الاختفاء في مضافات الدببة وبعد ذلك ننظر إن كان يستحق راتبا مماثلا لراتب أولئك الذين وجدوا في المقابر الجماعية ،أو الذي أكلتهم الكلاب البوليسية في معسكر أبو غريب ؟؟ .

المغيب ؛ على وزن ( مفعل ) بتشديد العين مثل ( ملعب ) بتشديد العين أيضا وهذا باللهجة العراقية يعني الشخص الذي يلعب على الحبال . ويأتي على الوزن نفسه ( مغفل ) ويعني المصاب بالغفلة وهو الذي لا يعرف أن عقله ( مش ولا بد ) ويظن أنه أجمل شاب ذكي على المسرح ، كما يمكن أن تقاس على ذلك الوزن الكلمة الشعبية ( الملطلط) وهو الذي يريد أن يأكل من كل المواعين بكلتا يديه ، فيأخذ لقمة من ماعون الباچة وفوقها لقمة من ماعون الطرشانة ؟

على أساس سفينة نوح المغيبين يستطيع أن يدخل كل أولئك الذين إشتروا الضلالة بالهدى ، وأشتروا شقق وڤيلات في بعض محافظات العراق وكذلك في تركيا والاردن بعد أن إشتروا وثائق إثبات شخصية جديدة من ه‍ونگ كونگ كما يستطيع أي شخص يجلب عشيرته كلها ليشهدوا وهو معهم أنه (مغيب ) فيقبض راتبا جديدا وبأثر رجعي .

لذلك يجب أن نعد إستبيانا من مئة ورقة خضراء لكي نحدد فيه عدد المغيبين والمغفلين والملطلطين قبل إعداد إستمارات الانتخابات المقبلة .

ننصح البعض أن لا يعتبرون أنفسهم ( مفتحين باللبن ) فهناك من هو ( مفتح بالقير ) .

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موازنات ومساومات..!
انتخابات الخارج الكذبة الكبيرة..!
المضكورات..النفط..!
استخلاف الانسان..الحلقة الثانية
استراتيجية امريكا..الافعى الضعيفة..!
اطارات محترقة وعقول مسيرة
حول محاولة دس ( المغيبين) في الموازنة؛ ما الفرق بين المغيب و ( المدوعش) ؟؟
عيد الام .. بالنسخة العراقية !!
الرأسمالية والموضة في نسف الجذور المجتمع...
"تشرين" ورفع سعر صرف الدولار..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك