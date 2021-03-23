حول محاولة دس ( المغيبين) في الموازنة؛ ما الفرق بين المغيب و ( المدوعش) ؟؟

سميرة الموسوي ||

لكي تتأكد من أن فلان الفلاني( مغيب) وليس ( مدوعش) أو غائب وليس داعشي عليك أن ( تهكر ) قاعدة معلومات أبو بكر البغدادي وقبله أبو مصعب الزرقاوي لتعرف بعض الفرق ،وعندئذ تقرر الآتي ؛

أن ( المغيب ) هو الذي جعلوه غائبا أي أقسر على الغياب ،ولكن كيف نعرف مكان تغييبه ؟ هل ذهب الى ( لاس فيگاس ) أم الى مضافة داعشية ليدخل معسكر تدريبي على الاندساس وسط أصحاب البسطيات أو الباعة المتجولين فيموت بائع الشاي ليحيا المرشح للإنتخابات المقبلة ..

إذا كان فلان الفلاني مغيبا فما هي جهة تغييبه ؟؟ ربما إختطفه دب أو دبة في إحدى مغارات جبال حمرين وهناك أكلته الدبة حبا ولم يبق منه سوى ( شعر ذقنه الاشعث ) أو ( گصايبه الطويلة ) وعندئذ ينبغي إستحداث أسباب جديدة للتغييب وهي الاختفاء في مضافات الدببة وبعد ذلك ننظر إن كان يستحق راتبا مماثلا لراتب أولئك الذين وجدوا في المقابر الجماعية ،أو الذي أكلتهم الكلاب البوليسية في معسكر أبو غريب ؟؟ .

المغيب ؛ على وزن ( مفعل ) بتشديد العين مثل ( ملعب ) بتشديد العين أيضا وهذا باللهجة العراقية يعني الشخص الذي يلعب على الحبال . ويأتي على الوزن نفسه ( مغفل ) ويعني المصاب بالغفلة وهو الذي لا يعرف أن عقله ( مش ولا بد ) ويظن أنه أجمل شاب ذكي على المسرح ، كما يمكن أن تقاس على ذلك الوزن الكلمة الشعبية ( الملطلط) وهو الذي يريد أن يأكل من كل المواعين بكلتا يديه ، فيأخذ لقمة من ماعون الباچة وفوقها لقمة من ماعون الطرشانة ؟

على أساس سفينة نوح المغيبين يستطيع أن يدخل كل أولئك الذين إشتروا الضلالة بالهدى ، وأشتروا شقق وڤيلات في بعض محافظات العراق وكذلك في تركيا والاردن بعد أن إشتروا وثائق إثبات شخصية جديدة من ه‍ونگ كونگ كما يستطيع أي شخص يجلب عشيرته كلها ليشهدوا وهو معهم أنه (مغيب ) فيقبض راتبا جديدا وبأثر رجعي .

لذلك يجب أن نعد إستبيانا من مئة ورقة خضراء لكي نحدد فيه عدد المغيبين والمغفلين والملطلطين قبل إعداد إستمارات الانتخابات المقبلة .

ننصح البعض أن لا يعتبرون أنفسهم ( مفتحين باللبن ) فهناك من هو ( مفتح بالقير ) .

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .