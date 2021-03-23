عيد الام .. بالنسخة العراقية !!

باقر الجبوري ||

بالله عليك .. خلي بالك يمي !!

أعتبر نفسك بمكاني وانته تسمع سالفة حبوبتي !!

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حبيت افاجئه بسالفة عيد الام وأگلة ( هبي نيو يير ) فسالته على احلى أيام عمره وعلى قصة حياته ( شلون چانت ) !!

فقال ... بوية حبوبة خلي اسولفك سالفتي بس انت تسمع وانت ساكت !!

قبلت حبوبة ... سولفيلي !!

تگول باول ايام زغري ( قصده ايام الطفولة ) شفت أبوي شايل البرنوا على چتافه وطلع ويه عمامي !!

فسالته بوية وين رايح !!

گال .. بويه انه رايح لفلسطين .. بس اني ما سألته شعدنه هناك گويعة وما خذينه اليهود ما ادري واحد من زلم العشيرة هناك مچتول والله ما آدري !!

المهم .. راااااااااااح وما رد لينة !!

تگول حبوبتي ... وبعد سنيين من موتت ابوي كبروا اخوتي وصار زلم تگول چنهم شدة ورد !

بس ردت عليهم ( الجندية ) ودزوا عليهم !

بوية شعدكم ويانه .. گالولهم تعالوا حاربوا اليهود راح يطبون لسوريا واخذوا بثار ابوكم منهم !

واخوتي ما شاء الله بس سمعوا بسالفة ابوهم لزموا سلاحهم وراحوا لسوريا !! والعوض على الله !! راح تثلاثة وردنه بس وحيد !

تگول وهم ما اطول عليك السالفة طلعت علينة طلابة الاكراد هالنوب وراح بيها اخوي الوحَيّد النه .

وهم راااااح وما رد النه !!

وتاليه بقيت انه لوحدي اداري امي الشابعة قهر وبلكت اصبره واصبر روحي !!

وهم مرت سنين ! وعود اليوم لفاني الفرح واخذتلي زلمة من ولد عمي بحجة مالي والي ويستر عليه !!

تگول .. وما مرت غير بس شهرين عالعرس هم دزت الحكومة عالزلمة تعال للجندية !!

خير خالي شكو ... والله ايران تريد تطب علينة ولازم تثبت وطنيتك للحزب والثورة !! وهم الزلمة ما چذب خبر !!

لزم سلاحه وراح وياهم !

أجت ايام وراحت ايام !! وبعد سنين جابولي الزلمة ملفوف بالعلم وانطوني ابداله سياره كرونا ( 82 ) والحمد لله !!

بعته حته اربيكم !!

تگول هم زين طلعت منه بخلفة زينه اربع ولد !!

وخلصت الحرب وردينه نزرع ونفلح بگويعتنه !

بس ما طالت الفرحة !! تدري حبوبه احنة ذابين جرش وي الحزن !! وهم ردت علينة الحرب وطب صديم للكويت وصارت هوسة ودزت الحكومة عالولد !! قسم راحت بالجندية وقسم راحت بجيش الشعبي !

بس واحد من الولد ما قبل يروح وفر للهور !

وبيوم من الايام اجه يزورنه وكمشته الامن !!

صعدولة من بيت جيرانه وجارنه الثاني طلع بعثي ومخبر عليه واخذوا وياهم .. وبعد ما رجع!!

يگولون مسوي بالمثرامة !!

شنسوي .. الله زرع والله حصد !

المهم .. حبوبتي وهيه جاي تكملي بالسالفة دموعه صايرة مثل روجات البحر روچه تطگ بروچه .. عمي الله يساعده !!

المهم كملي السالفة حبوبه !!

تگول .. شكملك حبوبه ما بقه من ولدي بس واحد !!

يعني .. تقصد والدي !

والبقية انت تدري بعد حبوبتك ضاعت جثثهم بحفر الباطن !!

وهنا صفنت وگالت ! الحمد لله عده ما يضيع شي ودعواتنه سقطت ابن صبحة وانسلبت قصورة !!

حبوبتي تگول .. ومرت سنين وزوجت ابوكم وفرحت بيه !!

گلت افرح بيه واشوف خلفته گبل ما اموت !!

بس ماطالت الفرحة ! ابوكم راح للزيارة وكمشته القاعدة باللطيفية وبعد ما ردوا اليه !!

چاوين ودوووه والله ما ادري ( عساها ابخت الجابهم ) !!

وهم ما خلصت السالفة تكول حبوتي ورد علينة حرب داعش بالموصل وتكريت والرمادي وراحوا اخوتك جبار وحسين !!

ورجعت حبوبتي تنحب عليهم ( صوت بواچي ) عليهم لحد ما انگطع نفسه !!

ركظت عالثلاجة وجبت اكلاص مي وطشيته بوجهه !!

حبوبة اگعدي .. يمعودة سوليفي .. شبيچ !

گعدت وگالتلي ... لاحبوبة كلشي ما بيه !!

وصرخت بصوت شجي .. بويااااه حمل وانزاح من صدري !!

الله يساعد گلبچ حبوبه !!

هاي مو سالفة ... هاي ضيم وقهر !!

فقال .. لا حبوبة هذولة راحوا وارتاحوا وانه رايحة وراهم !!

بس انتم منو الكم .. غير الله يبرالكم !!

الله يعينكم بوية ........

الخاتمة ... بالله عليكم هاي حبوبتي هسه من أگله على سالفة انو جاي اعايده بعيد الام مو راح تضحك عليه !!

وتگلي .. هو يا عيد حبوبة ... اجانه العيد واهل العيد موته

وكل اهلي وعمامي مامنهم يردلي بصوته !!

يا عيد ... يا حبوبة .

المهم درت وجهي عنه وعفته بلوعة گلبه وهي تنحب عالراحوا ولاجو ..

تحياتي ..

اخوكم الحفيد الاخير للحبوبة .