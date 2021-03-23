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لمحبي العصف الذهني والأزمات المتقاطعة..الوضع الراطن..!

69 2021-03-23

جهاد النقاش

من صعد بطل الزيت وي صعدة الدولار مباشرة طلعت رغد تكول عدي يصوم ثنين وخميس مدري ع دينا مدري الديانة الإبراهمية، الديانة الإبراهمية اللي أثيرت مع حج البابا لأور، وتغليسته عن بيان المكتب ضد التطبيع، التطبيع اللي تقوده الإمارات الحريصة على العراق بتدريب المخابرات، المخابرات النقلت 300 من الإسبارطيين لمسك المنافذ ضد الفرس المجوس المتأذين من رفع سعر الدولار بطل الزيت!
فكرت باللجوء بس ماعدي طفل يتيه بالزيارة، ولا صحبان اخذ رواتبهم للبانزين الصعدو سعره بالأسواق العالمية الحوثيين بمسيراتهم على الحضن العربي الراح نستقبل (عجزه) المطبع (مصر والأردن) في الأيام القادمة لننعم بالطعمية بدل البنى التحتية البوذية التي أرادت النفط مقابل الإعمار عوضا عن الدولار المرتبط ببطل الزيت!
كلت اكتب منشور، احجي بالواتس آب بس خاف تاليتي مثل ذاك الرجال، وانوب حتى راتب مغيبين ميصرفون لأهلي، لأن الموازنة يتحكم بيها بارزاني الديمقراطي لدرجة تعرض نائب لمحاولة اغتيال لأن كال يصرفون رواتب لكورد يقاتلون بسوريا، وخاف تالي متقبلني بريطانيا وأرجع لأربيل أدور شقة وي الناشطين طلاب الوطن في إقليم الإنفصال الصوّت عليه بالموافقة حامي الدستور الرافض لإعدام المحكومين في سجن الحوت المنتمين لداعش الإيرانية التي تنتفع من خفض الدولار وهبوط سعر بطل الزيت!
شو صارت رطينة!
والله اللي يحلها ويفك رموزها سبع

 

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