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حقيقة الايغور (المسلمين)..!


 

باقر الجبوري ||

 

في تقارير عالمية !!

تبين ان اغلبية المجتمع المسلم من طائفة الايغور يعيشون بكل حرية في اقليمهم الصيني !!

كل الحكاية !!

ان كل ما ينشر عن انتهاكات لحقوق الانسان بحقهم من قبل القوات الامنية الصينية هو بحقيقته موجه ضد الاشخاص المنتمين للجماعات الارهابية للمتشددة ( القاعدة .. داعش ) أو الذين يؤيدون هذين التنظيمين ومنهم من قد سافر فعلا للقتال في افغانستان والعراق وسوريا تحت راية هذين التنظيمين الارهابيين !!

وما عدى ذلك فأبواب جوامع الايغور ومحافلهم الدينية غير المتشددة مفتوحة على مصراعيها ولا احد يعترض عليها هناك او يمارس عليها أي نوع من انواع العنصرية ..

إن قالت الله اكبر او قالت بوذا أكبر !!

فالدين لله والوطن للجميع !!

واتسائل هنا ... هل يستحق من يتعاطف مع داعش أو القاعدة ان نتعاطف معه لمجرد كونه مسلم ( بالاسم فقط )

اذا صدگ العالم يهتم بالحرية الدينية فلناذا لايذكرون شيعة البحرين وشيعة السعودية الذين يعيشون حياة القمع بسبب الطائفية التي تمارسها حكومات تلك البلدان !

معلومة ... إن اكثر الدول التي تنشر مقالات ومنشورات عن قمع الحكومة الصينية لطائفة الايغور في الصين هما المملكة السعودية والبحرين مع انهم لايقدمون عشر معشار ما تقدمه الصين لمجتمعاتها الدينية المختلفة !!

هذا ما نعلم ونترك ما لانعلم لمن يعلم

تحياتي ...

اخوكم من الصين الجبورية !!!

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