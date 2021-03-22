المقالات

قاطعوا سياسة التجويع..!


 

د. حسين القاصد ||

 

منذ جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، ونحن نسمع تصريحات متضاربة؛ من بينها أن النواب الذين وقعوا أو وافقوا على الفقرة التي تخص الأكراد لايمكنهم التراجع؛ ولا نعرف لماذا وقعوا ولماذا يتراجعون ولماذا لا يمكنهم !، ولعل هذا الأمر مفروغ منه لأن الأكراد بيضة القبان ولا أحد يريد زعلهم كي لا يخسر منصب رئاسة الوزراء واتفاقيات الغرف المغلقة.

 لكن ماذا عن تجويع الشعب، فالحكومة الحالية لم تتمكن من فرض الأمن ولا من توفير مواد البطاقة التموينية؛ ولا تعيينات الا للمقربين من أصحاب القرار؛ بل كل ما قامت به الحكومة هو إنهاء تظاهرات تشرين وكأن التشرينين حصلوا على وطن فغادروا خيامهم!، والغريب أن بعض المتظاهرين فرحون بالحكومة التي أنهت تظاهراتهم من دون تحقيق أهدافها، بل من دون الكشف عن قتلة المتظاهرين، والأغرب من ذلك هو سكوت النواب الذين يعنيهم أمر الحشد الشعبي وقائده الشهيد المهندس الذي لم يكشف حتى الآن عن جريمة اغتياله، ومن تعاون مع الأمريكان وسرب المعلومات.

قد تكون كل هذه القضايا من الأمور السياسية التي تتحمل الانتظار والمناورة كورقة ضغط بين المتنافسين، مع ان المهندس والمتظاهرين الابرياء دماء عراقية طاهرة والقصاص من قتلتهم من أهم مسؤوليات السلطة؛ لكن لنقترب أكثر من الشعب الذي ضحى بمهندسه وخيرة شبابه من القوات الأمنية والمتظاهرين، ونتساءل عن تعويم العملة العراقية ورفع سعر الدولار يصاحبه عدم ضبط الأسعار وضرائب واستقطاعات في طريقها للرواتب؛ بدلا من رفع الراتب بالعملة العراقية لكي يصمد أمام جور الدولار وتسلطه.

بعض النواب ولا سيما نواب دولة القانون والفتح  صرحوا  بأنهم لن يمرروا الموازنة دون عودة الدولار لسابق قيمته؛ فسمعنا خبرا لا ندري مدى صدقيته، بأن السيد وزير المالية سيستقيل إذا قام البرلمان بالتصويت لعودة الدولار لسابق قيمته!!! عجباً، فبدلا من أن يقوم مجلس النواب باستجواب الحكومة ووزير ماليتها، يهددنا وزير المالية بالاستقالة وكأن استقالته ستقصم ظهر البلاد، بل كأنه أهم ممن ضحى بدمه دفاعا عن العراق، ومع ذلك استمر العراق على قيد الحياة، فبماذا تضر العراق استقالة وزير أو استبداله؟ مادام يدفع أبطاله لأجل كرامته.

 لم يستشهد المتظاهرون لكي يخرج لهم (حريري) عراقي يطالب بالتطبيع ولا يطالب بكرامة مواطنه في بلده. ولم يستشهد أبو مهدي لكي لا يدرج موقع مجزرة سبايكر ضمن جدول زيارة البابا!

ولم يستشهد المهندس حتى تصرف الرواتب للدواعش تحت ذريعة انهم مغيبون! فالمهندس وجنده ذادوا عن المحافظات السبية وليس عن النجف والجنوب.

لكن في حال عجز ساستنا واذعانهم.. ماذا علينا نحن المبتلون بهم؟ الجواب هو أن ندعو جميع العراقيين من ذوي الحظوة والجاه والتأثير على التجار العراقيين بأن يدعوهم لمقاطعة شراء الدولار من الحكومة إلى أن ينهار تماما، فهناك دول كثيرة تتعامل معنا بالدينار العراقي، كما ندعو جميع أبناء الشعب العراقي للاحتفاظ بما لديهم من الدولار وعدم بيعه.. حتى يشح من السوق فينهار تلقائيا.

حاربوا سياسة التجويع بأنفسكم أيها العراقيون يوم لا ينفعكم سوى قراركم الشخصي، وعندها سوف لا يحلم اي وزير يهددكم بالاستقالة.. لن يحلم بنصف راتب تقاعدي وليس بالاستقالة من حكومة لم ترتقِ إلى مستوى تصريف الأعمال.. فهي حكومة تعطيل حياة بامتياز غير مسبوق.. وحكومة أزمات وكبت حريات.. فإذا فشل النواب عليكم أن تصولوا أيها العراقيون وتقمعوا الدولار الذي يراد به إذلالكم وانتم بلا حصة دوائية للأمراض المزمنة ولا حصة تموينية تحفظ شيئا من ماء الوجه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رفع سعر صرف الدولار لمعاقبة العراقيين..
مؤسسة الشهداء تقتل الشهداء وذويهم..!
بين صوت الشعب وما يُسمى "صوت الشارع"..
المغيبون من هم، ولماذا الآن؟!
قاطعوا سياسة التجويع..!
مفهوم الدولة لدى صناع القرار
البرلمان ..وشعب جائع!!
"مرادم" من أجل المواطن..!
الكروموسوم الحادي والعشرون
تخفيض قيمة العملة مجرد خطوة صغيرة لمخطط تدمير المواطن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك