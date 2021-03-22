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ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!

59 2021-03-22

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com||

 

نعلم ان جميع الدول التي تقطنها أغلبية سكانية ناطقة بالعربية، كانت قد تشكلت وفقا لمعاهدة سايكس بيكو سنة 1916، وأن حدود هذه الدول؛ رسمت بمشارط جراحين بريطانيين وفرنسيين ويهود؛ بما يضمن مصالح الدول الإستعمارية، والسر الخفي الأعظم الكامن خلف هذه المعاهدة!..

 معظم تلك "البلدان" كانت قبل ذلك؛ تخضع للإستعمار التركي، تحت مسمى الدولة العثمانية، التي منحها فقهاء السنة تسمية "الخلافة الإسلامية"..ففيما خلا مصر التي كانت تتمتع بوضع خاص، وتسير امورها دولة شبه متكاملة العناصر، لم تكن في بلاد العرب دول بالمعنى المعروف للدولة، وكل ما كان موجودا؛ هو ولايات تابعة للسلطان العثماني، يحكمها ولاة عثمانيين لا تتعدى سلطتهم ومهامهم؛ جمع الضرائب لـ"هزرة أفندينا سلطان معزم" في اسطنبول.

بعد مرور اكثر من قرن من الزمان، تمزقت خرائط "الدول" التي تشكلت عام 1916، وعاد معظمها تقريبا الى صفة "البلدان"، فاقدا وضع "الدول"، لأنه وضع أريد له أن يكون هشا قابلا للخراب والتمزق، لمصلحة شكل آخر من الإستعمار، تقوده الدولة العبرية، التي أنشأت عام 1948، وفقا للملاحق السرية لمعاهدة سايكس بيكو، إستنادا للوعد البريطاني لليهود، بعد سنة واحدة فقط، من إبرام معاهدة سايكس بيكو.

اليوم وبعد 73 عاما من إنشائها، تحولت "الدولة" العبرية في فلسطين المحتلة، من "كيان" غاصب، يبحث عن من يعينه على البقاء، وعن إعتراف دولي بشرعيته، الى لاعب مهم في المنطقة يتمتع بقبول عربي، من قبل معظم الحكام العرب، الذين خسرت بلدانهم صفة الدولة! نشيد بلادُ العُربِ أوطاني منَ  الشّـامِ لبغدانِ / ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ إلى مِصـرَ فتطوانِ/ فـلا حـدٌّ  يباعدُنا ولا ديـنٌ يفـرّقنا/  لسان الضَّادِ يجمعُنا بغـسَّانٍ وعـدنانِ؛ صار نكتة سخيفة..

"بغدان" لم تعد " بغداد يا قلعة الأسودِ يا كعبة المجدِ و الخلودِ..يا جبهة الشمس للوجودِ " كما أنشد لها محمد حسن اسماعيل فغنته أم كلثوم، وها هي تعيش خرابا واسعا، والف ليلة وليلة باتت كذبة كبرى.

 في العراق (ماكو دولة)، فقد فقدنا وضع الدولة بإرادة صهيو أمريكية، فيما "إقليم" من أقاليمه صار دولة، وشيئا فشيئا غاب التماسك الظاهري للشعب، وإندثر مفهوم الحكم المركزي، لصالح أشباح الطائفية والتطرف، التي باتت تملأ فراغ غياب الدولة، وصار عندنا "تيجان رؤوس" بتعداد رؤوسنا، وقريبا سيعود الاستبداد، وسنجد أنفسنا قريبا بحاجة الى "القائد الضرورة" و"الزعيم الملهم".!

الشام صارت "خال على الخد"، ولم تعد فيها "دولة"، بل كانتونات و"حارات كلمن إيدو ألو".. وهكذا فإن سوريا وشعبها الذي توزع في مخيمات اللجوء، التحقت بنادي الشعوب الفاقدة للمؤسسات.

نجد والحجاز" وصمة عار على الجبين" لم تعد بلاد الحرمين الشريفين، وها هم ينزعون منها قدسيتها، وثمة عمل كبير لنقل بيت الله الحرام؛ من مكة الى أور العراق، كمثابة للدين الإبراهيمي الجديد؛ البديل عن الإسلام..

في اليمن الني انتهت إلى حالة من الانشطار الخفي، تجري اليوم معركة إفناء شعبها بإضطراد محموم، وما يدور على الساحة اليمنية، مثال صارخ على عمل منظم، ومخطط له بعناية فائقة، هدفه موت الدولة اليمنية، فقط لأن شعبها عرف علة تخلفه ومشكلاته، وأراد استعادة الدولة و حماية المواطنين، والتبشير بعهد جديد، فقال { اللهُ أكبر.. الموتُ لأمريكا.. الموت “لإسرائيل”..اللعنة على اليهود..النصر للإسلام‎}.

في ليبيا تخلص الشعب؛ من حاكم مجنون حكم 43 عاما، ولكنه إنتهى الى وضع اللادولة..السودان صار دولتين، وقريبا سيصبح ثلاثة.. جيبوتي والصومال وارتيريا التي عدها أنبياء الأمة العربية"/عبد الناصر وصدام والقذافي"، دولا عربية ومنحوها مقاعد في جامعة الدول العربية، وأموالا ضخمة من أجل ذلك، تنفست وضعها الخاص بها، ولم يعد أحد يتذكرها..!

كلام قبل السلام: أصحوا يا بُكمٌ..لا يمكن الإطمئنان الى المستقبل، إلا عبر الدولة الحضارية الحديثة العادلة، فلا أمن ولا تقدم إلا بها، وإلا سنبقى مثل الذين سادسهم كلبهم؟!

سلام..

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