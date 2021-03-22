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الحلبوسي..على راسي !!


 

باقر الجبوري ||

 

طالب بادارج حقوق المغيبين من ابناء جلدته في العمليات العسكرية واعتبارهم شهداء مع غرقى عبارة نينوى !!

والله بطل !

وارفع له القبعة واقول ( والله على راسي ) !!

مع العلم .. ان الكل يعلم ان المغيبين اللذين يتباكى عليهم الحلبوسي ويطالب بحقوقهم هم بالحقيقة (( مقاتلي داعش )) من الذين تم تسجيلهم لاحقاً كمختطفين لدى داعش للتغطية على داعشيتهم وارتباطهم بالارهاب !

وكلهم او أغلبهم قد قتلوا بالمعارك وتناثرت اشلاهم دون ان يتم التعرف او تؤخذ منهم عينات ( DNI ) ليتم التعرف عليهم لاحقا وفق منظومة خاصة !

وهم بالالاف والاخرين مازالوا مختفين في الجحور ما بين بحيرة الثرثار وبادية نينوى او انتقلوا الى سوريا ومنهم من تم ايصاله الى ليبيا عن طريق معسكرات استقطبتهم في تركيا !!

حقيقة اقولها وبدون تردد (( هكذا الرجال والا فلا ))

وهذه مقولة ابناء جلدته له كذلك !

السؤال التالي لابناء جلدتنا ولساستنا وهو غير قابل للترك !!!

ماذا حقق ساستنا لابناء جلدتهم في هذه الموازنة !

هل سجلوا ضحايا التزاحم في ركظة طويريج على انهم شهداء !!

هل تمت متابعة معاملات شهداء العمليات الارهابية

هل تمت متابعة معاملة معاملات جميع جرحى القوات الامنية والحشد الذين اهملوا بسبب الروتين او الدونية التي يعاملون بها في دوائر الدولة !!

هل تم أدراج استحقاقات محافظاتنا الجنوبية في الموازنة !!

ماذا عن مستحقات البترودولار للسنوات الماظية !!

احد ابناء الشهداء ( طفل بعمر 15 ) سنة يقول انه ( يركض ) منذ سنتين لاكمال معاملة والده الذي استشهد بتفجير سيارة مفخخة وهم يطالبونه بمبلغ ( 10 ) اوراق لتمشيتها او اجباره على جلب رقم شاصي السيارة التي انفجرت على ابيه !!!!!!

مفقولة نايمين وماتشوفون شجاي يصير بالناس !!

كلا طبعا .. بل انتم لاهين بمكاسبكم الخاصة !

(( الحلبوسي )) لم يطالب بحقوق ابناء جلدته الا بعد ان رأى سكوت ساسة الشيعة وعرف دونية البعض منهم من خلال لهاثهم وراء مطالب ومكاسب شخصية لانهم (( متعودين )) على فضلات الاخرين !

الاعداء ليسوا أقوياء !!

نحن المتفرقون .. الفاسدون .. اللاهثون .. !

اعذروني على صراحتي !!!

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