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الأكراد خبراء في الجرجرة والعرعرة..!


 

باقر الجبوري ||

 

اعتقد ان الاكراد قد طالبوا باكثر من استحقاقاتهم حتى يجبروا البرلمان على تمشية الموازنة دون رضاهم وحتى يكونوا المستفيد الوحيد من هذا بنقطتين

الاولى انهم سيواصلون تصدير النفط لصالحهم وخصوصا ان اسعلر النفط قد ارتفعت بشكل قياسي !

الثاني انهم سيتفادون من تحويل الموضوع الى الشعب الكردي على انه اقصاء وتهميش ودكتاتورية ليحفزوا المجتمع الكردي نحوا الانفصال في وقت يطلبونه منهم !!

وحتى لو كان كذلك فيبقى في جعبتي سؤال بسيط لكم استاذنا العزيز

بما ان الاقليم البرزاني لايدفع ولن يدفع فلسا واحدا من نفط الاقليم او من وارداته الاخرى !!

لماذا لايصار الى سن قانون او تشريع يلزم ان يقوم الاقليم بدفع كافة مستحقات موظفيه من واراداته الخاصة وكذلك للخدمات والاعمار والخ دون الرجوع للمركز وبهذا نتخلص من (( الجرجرة والعرعرة )) المتعمدة في الموازنة كما يحصل الان وكما حصل في السنوات القادمة!!

وعلى أقل التقادير نضع الاحزاب الكردية في موقع التجربة في هل لديهم الامكانية بادارة اقليمهم الخاص بهم ومن واراته الخاصة !!!

وحتى يرى الاكراد ما سيؤل اليه الحال في حالة تولي تلك الاحزاب ادارة حكومة منفصلة عن المركز !!

تحياتي

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