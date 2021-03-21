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ماذا ان مات علاوي ابو البلاوي ؟!


 

حيدر الموسوي ||

 

هناك مشكلة اقتصادية ومالية في كل العالم بسبب الوباء العالمي

لكن لم اسمع ان دولة قامت بتخفيض سعر عملتها لتنبطح اكثر امام الدولار

طبعا التفسيرات من بعض خبراء الاقتصاد كثيرة وبصرف النظر ان كانت محقة ام لا  ليس هذا  هو المهم الاهم هو انه لا تاكلون تفاح يوميا خلوها كل شهر مرة

بحسب رأي وزير المالية !!

الغريب ان هذا الرجل بعد التغيير انيط به منصب وزارتي  الدفاع والتجارة بعدها

هسة شنو الربط بين الدفاع والاقتصاد شخصيا ما اعرف ؟

المهم وراها رجع مدينة الضباب يم ابو ناجي ،كل حكومة هم يطرحون اسمه ليش ما ادزون على علي عبد الامير علاوي

واخيرا رجع بحكومة المبخوت كوزير ، اول ما وصل للمطار كال اني جاي استلم وزارة النفط ما اقبل  بالمالية

الجماعة وكعوا  عليه دخيل دم حتى وافق على وزارة المالية

هسة تصفن على الموضوع ما اعرف شنو السر خاصة رجل كبير جدا في السن ؟

معقولة الامهات العراقيات اللي اليوم عيدهن وما شاء الله حسابات الفيس كلهم ناشرين صور امهاتهم كسلوك جمعي الصفة الملازمة للفرد العراقي

و كل يوم وكل ساعة ان شاء الله بالف خير

معقولة ما جابن واحد يفتهم بالاقتصاد ؟

زين اذا مات علاوي وين ننطي وجهنا منو يجوع هاي العالم

 

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