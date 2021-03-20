المقالات

الحرية للصوت العراقي الوطني إبراهيم الصميدعي..


 

✍️  إياد الإمارة ||

 

▪️ نحچيها بالجلفي بلكي توصل بسرعة..

جماعتنا..

ربعنا..

أخوتنا..

على كيفكم ويانه..

يواش .. يواش!

چا عمي شلون؟

تسكت الوادم؟

ما صايرة ولا دايرة!

الرجل الصميدعي وهو متابع حريص ومحلل حصيف بلسان وطني لا تأخذه بحب العراق لومة لائم، لا أجدنه يتهجم على أحد، هو يختلف مع آخرين خلاف فرسان يزن كلماته بميزان عقله الراجح ويضعها في موضعها الصحيح بصراحة مطلقة نوعاً ما وبأدب جم عُرف به هذا السيد النجيب.

أنا أعرف السيد الصميدعي عن كثب، الرجل معبأ بحب العراق وحب أهله جميعاً..

ليس طائفياً..

ليس مناطقياً..

وكان ولا يزال عراقياً صميمياً يحب الجميع ويحبه جميع مَن عرفه.

لا مصلحة ولا فائدة من إعتقال السيد الصميدعي..

ما هكذا يجب أن يُعامل الناس الأخيار في هذا البلد وإلا فتلك ستسجل..

لا نريد الدخول في جدل غير مفيد يُشغل الرأي العراقي العام في وقت نشعر فيه جميعاً بالقلق على موازنتنا المخصصة للعام (٢٠٢١) الذي نكاد نطوي ربعه الأول، الموازنة المثقلة بسعر الدولار المرتفع، وبمماحكات حصة الإقليم، وأشياء أخرى تكدر خواطر الناس..

لذا نطالب السادة المسؤولين  بإطلاق سراح السيد إبراهيم الصميدعي سريعاً وإعادته إلى أهله وذويه ومحبيه ومتابعيه محفوفاً بالإحترام والتقدير وحُسن المعاملة..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوالف عالسلاطين..!
الهوية والفلكلور (زكريا والنوروز)
اسهل الطرق الى الاستبداد..!
الكاريزما السياسية التافهة ...
الحرية للصوت العراقي الوطني إبراهيم الصميدعي..
ذقوننا ليست للضحك..!
الحوارات السياسية..الاهداف والنتائج
أم الأعياد..!
أيها الشيعي: هل سألت نفسك لماذا تُحارب إيران؟!
حرية التعبير، مكتسبنا المفقود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك