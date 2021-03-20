طشار العمر..القائد البعرورة!

احمد لعيبي ||
كان بمنطقتنا بمعامل التاجي ولد مسودن بيه سولة بس يسب ويوميه متعاركين اهله من وراه وفاصلين ساعة يفصلون طلي وساعة بطه..وساعة زوج مال طيور ..
فد يوم اجه بعثي جبير بمنطقتنه يفتر بسيارته وطاك الزيتوني ومسدسه بحزامه..طبعا اكثر البعثية كانوا يتبخترون بمشيتهمويأخذون خاوات بأيام الزمن الجميل..!!
ليش ما شاف ببيت المسودن ديج هراتي كال للسايق مالته ..خليه بالسيارة ..وسأل ام المسودن حجيه محتاجين شي ..
الحجية باوعت عالحزبي وكالتله خاله ليش ابني المسودن مسوي شي للحزب حتى تاخذ الديج فصل ..
كالها حجيه عدنه صورة للريس وبيها حديقه واريد اخلي الديج بيها..
كالتله الحجية ..خالة خاف الديج يضرك عالصورة وانوب نبتلي ..
ضحك البعثي وكالها هلكد تخافون عالريس عفية عليك حجية ..عافها وطلع بسيارته ..
بهالاثناء اجه المسودن يدور عالديج وأمه كالتله البعثي اخذاه وخلاها بالسيارة لصورة صدام..ويركض وراه المسودن بالطابوك لحد ما وكف السيارةونزل الجامه يريد يحجي وياه ..
وجان المسودن يكله انعل ابوك لابو الخلفك .!!يا كلب يا ابن الكلب ..صاح عالجماعة اللي وياه ويخلون المسودن بالسيارة وعدل عالفرقة الحزبية ..
اجت امه للفرقة تريد تحجي وياهم كالها خاله شتمني وكال كلب ونعل والديه..
الحجية صاحت بعلو صوتها..خالة مسودن والله مسودن ما يعرفك ..حسباله انت صدام حسين وسبك ..!!
البعثي ورة دقيقتين وطلع المسودن من الفرقة وبحضنه الديج..وصاح لأمه كالها حجية خل يسبني بس لا يوصل للقائد الضرورة..
كالت خاله والعباس مالنه شغل لا بيك ولا بالقايد البعرورة..!
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