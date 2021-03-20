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للذكرى..امريكا والتهريج للحرب..!


 

باقر الجبوري ||

 

اعتقد ان امريكيا جربت خيار المواجهة مع ايران سابقاً !

وفي مقابل قتلها لقطيع الكف الايراني !!

تكبدت خسائر كبيرة لم تكن تتوقعها !!

ولم يكن يتوقعها كل من دفعها لارتكاب الحماقة حينها !!

✍. بدأً من قصف ( قاعدة عين الاسد ) في العراق وخسارتها لاكثر من ( 190 ) قتيل ومئات الملايين من الدولارات كأقل تقدير عن خسائرها من التجهيزات والاسلحة التي كاتت موجودة في القاعدة !!

✍. والثانية في افغانستان ( باسقاط الطائرة الامريكية التجسسية التي كانت تقل اكثر من 90 ضابط استخبارات كبير ومحملة بارقى الاجهزة التجسسية المتطورة )

✍. والثالثة في مياه الخليج الفارسي حيث ( تم التغطية عن تلك الضربة وخسائرها بطلب امريكي )

✍. والاهم من ذلك كله تمريغ وجه امريكا وقوتها بالوحل وسط سكوت مهين ومذل ابتدا بتكذيب اخبار قوة الضربة ونفي الاصابات التي اعترفوا بها بعد ذلك !!

كل ذلك في حرب اليوم الواحد !

المهم ان امريكا لن تكرر هذا السيناريوا او سيناريوا اي ضربة على ايران مجددا !!

والدليل ضغطها وتهديدها لاسرائيل قبل ايام ان لاتحاول ان تستفز ايران وان ذلك سيعني تخلي امريكا عن اسرائيل اذا حدثت المواجهة الحقيقية !!!

ايران خلال الفترة المنصرمة ارسلت رسائل ( حرب نفسية ) الى امريكا !

نعم .. بامكانكم ان تضربوا ايران !!

وبامكانكم ان تحرقوا وتقصفوا كل شيء تطاله اسلحتكم !

ولكن هل بامكانكم تحمل ردة الفعل !!

كلا ...

تحياتي لكم

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