فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- القنصل الأمريكي يزور جرحى الحشد في البصرة/ وقواتهم تقصفهم بالبوكمال!
٢- الكورد سوو متحف لذكرى مجزرة حلبجة/ وجماعتنا يغيرون الكتابة من الاعتداء الصدامي إلى الإجرامي!
٣- الحكومة تقرر توزيع الملح بالحصة/ تكول بلكي انجازاتنا تغزر!
٤- فرق بين من يدفعه أخوه فتنكسر ساقاه/ ومن يدافع عنه!
٥- الوطنيون الجدد تلعب نفسهم من طريق الحرير/ وتطيب للسفارة!
٦- بعد البيان الواضح من السيد السيستاني برفض التطبيع/ الحكومة تندفع بقوة للإمارات المُطبعة!
٧- كلما هبط سعر النفط/ ارتفعت مسيرات الحوثيين!
٨- شو نقابة المعلمين هاي السنة تستنكر التعدي على تربية ذي قار/ والعام تدعم حسوني الوصخ!
٩- مراقبون: العنكوشي لو منطي التاهوات لنادي الشرطة/ جا همه خسروا أرواحهم!
١٠- شو الدواعش ما يهاجمون أمريكا/ ولا التشرينيين!
· سؤالالفنتازيا: هل يجب على الدولة أن تدرس الدين المسيحي بالمدارس لو مو من وظيفتها؟
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