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فنتازيا نقاشية..!

53 2021-03-19

 

جهاد النقاش ||

 

١- القنصل الأمريكي يزور جرحى الحشد في البصرة/ وقواتهم تقصفهم بالبوكمال!

٢- الكورد سوو متحف لذكرى مجزرة حلبجة/ وجماعتنا يغيرون الكتابة من الاعتداء الصدامي إلى الإجرامي!

٣- الحكومة تقرر توزيع الملح بالحصة/ تكول بلكي انجازاتنا تغزر!

٤- فرق بين من يدفعه أخوه فتنكسر ساقاه/ ومن يدافع عنه!

٥- الوطنيون الجدد تلعب نفسهم من طريق الحرير/ وتطيب للسفارة!

٦- بعد البيان الواضح من السيد السيستاني برفض التطبيع/ الحكومة تندفع بقوة للإمارات المُطبعة!

٧- كلما هبط سعر النفط/ ارتفعت مسيرات الحوثيين!

٨- شو نقابة المعلمين هاي السنة تستنكر التعدي على تربية ذي قار/ والعام تدعم حسوني الوصخ!

٩- مراقبون: العنكوشي لو منطي التاهوات لنادي الشرطة/ جا همه خسروا أرواحهم!

١٠- شو الدواعش ما يهاجمون أمريكا/ ولا التشرينيين!

·        سؤالالفنتازيا: هل يجب على الدولة أن تدرس الدين المسيحي بالمدارس لو مو من وظيفتها؟

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