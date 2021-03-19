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إصبع على الجرح..إنجاز الطب العسكري ..


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

في مؤتمر للطب العسكري العالمي الذي إنعقد في إحدى أروقة الأمم المتحدة جلس الوفود في إستراحة على موائد الطعام .

 إحدى الموائد كانت تجمع خمس وفود لأربع دول كبرى هي أمريكا وفرنسا وروسيا وبريطانيا مع دولة عربية , دار بينهم حوار عن الإنجازات الطبية في المجال العسكري التي تحققت في بلدناهم .

كان الحوار لا يخلوا من التفاخر والغرور والمبالغة وكل طرف يحاول أن يأتي بمنجز يقارب الإعجاز .

تحدث ممثل الوفد الأمريكي وقال انهم في الحرب الكورية اصيب جندي أمريكي بيده اليمنى مما أدى الى قطع يده واستطاع الطب العسكري الأمريكي أن يربط له يد صناعية فصار من أشهر ملاكمي الولايات المتحدة الأمريكية .

تحدث رئيس الوفد الفرنسي وقال في فرنسا بالحرب العالمية الثانية اصيب جندي لدينا بشظية في فمه أدت الى قطع لسانه واستطاع الطب العسكري الفرنسي من ربط لسان صناعي هو الآن من أشهر مطربي فرنسا وخصوصا في الأغاني الرومانسية .

تنحنح رئيس الوفد البريطاني وقال انا لا استغرب مما قاله الزملاء فنحن في بريطانيا اصيب عندنا جندي بظهره وتهشم لديه العمود الفقري فكان الإنجاز العظيم للطب العسكري في إنكلترا بان صنعوا له عمود فقري صناعي من عظام الخنزير وهو الآن من اشهر راقصي الباليه في بريطانيا .

 إنبرى ممثل الوفد الروسي وقال أنا لا اتعجب مما تذكرون فنحن أيام الإتحاد السوفيتي واثناء تصدينا لجيوش النازية قطعت اقدام بعض الجنود والطب العسكري الروسي استطاع ان يربط لهم أرجل وأقدام صناعية وصاروا من اشهر لاعبي كرة القدم في روسيا . .

 إلتفتوا الى رئيس الوفد العربي الذي تنحنح وتقهقه وتبلغم وتبلعم  وقال  أما نحن ايها الأصدقاء فلله الحمد فعلنا ما لم تتصوره وحققنا من الإنجاز والإعجاز في الطب العسكري ما لا تتوقعوا .

وكما تعرفوا إننا خضنا حروب عديدة وسنخوض حروب أكثر ان شاء الله فلا زلنا ارض صالحة للحرب والدمار حتى إشعار آخر  وبعض المقاتلين لدينا قطعت رؤوسهم في المعارك واستطعنا أن نربط لكل منهم رأس حمار وأصبحوا ولله الحمد رؤساء في الرئاسات  ووزراء في الحكومة وبعضهم نواب في البرلمان او رؤساء كتل سياسية ..

 صفق له الجميع وانحنى كل الحاضرين في المؤتمر له أجلالا وإكبارا .. والسلام .

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