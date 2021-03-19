طحنونيات (( 2 ))

باقر الجبوري ||

المشكلة ..

ان بعض الاخوة الاعزاء قد انفعل من كتاباتنا عن الطحنونيات بحجة اننا نعطي الموضوع اكبر من حجمه !!

فادعى ان دولة الخمارات المتقزمة لا يجب ان تعطى هذا الحجم الكبير في الاعلام وان طحنون أو أياً كان من دولة اقل من ان يكون ندا للعراق ووووووالخ

وهو كذلك وسيكون مصيره كمصير بندر ال سعود !

لا إشكال عندي في الاعتقاد بذلك .

ولكني اعتقد .. اننا لو تابعنا الموضوع على الخارطة لرأينا أموراً تغافلنا عنها بعض الشيء او تناسيناها مع مرور الزمن !!

وهذا من باب الاعتبار بالعبر والمواعظ !!

وليس من باب الخوف !

وأقول .. فلنعد بذاكرتنا الى العام ( 1990 ) حينما دخل صدام بجيشه الذي كان يعد كرابع جيش في العالم الى الكويت واختلالها خلال ساعات !!

نعم ولكن لم ينتهي الامر عند هذا الحد . فقد تم تحريرها من قبل قوات التخالف التي جائت من أكثر من ( 30 ) دولة لانقاذها من الاحتلال الصدامي !!!

مع انها اقل مساحة من الامارات !

واقل من القوة العسكرية للامارات !

ومع انها كانت ولا زالت اقل خبرة من الامارات بموضوع الاستخبارات والعمليات الامنية !

عجيب .. لماذا وكيف وما !!!

وبلا علامات تعجب نقول ان السبب بكل بساطة هو ان قوة الأمم حاليا لاتقاس بالمساحة كما كان الحال سابقا وكما يتصور البعض منا الان !!

اليوم تقاس قوة الامم بعلاقاتها الخارجية وتحالفاتها مع الامم الاخرى !!

وللتذكرة ..

فالمقياس كان في بداية الخليقة يعتمد على القوة الجسدية للفرد ثم تحول للقوة الجسدية للعشيرة او المجتمع ثم تحول للكثرة العددية ثم تحول الى قوة السلاح وكثرته وحتى في هذه الامور يكون محكوما برسم الخطط الجيدة في ادارة المعارك والنزاعات حتى تحول الامر الى قياس قوة الامة بقوة الاقتصاد الذي يتحنل تمويل الحروب وبعدها بالقدرة على الحصول على المعلومة في وقتها ( بحرورتها كما يقال بالجلفي ) وهو ما كان الحال عليه في الحرب الباردة.

حتى انتهى الحال مؤخرا الى القول ان قوة الامم تبنى على تحالفاتها وعلاقاتها مع الامم الاخرى وقد ذكرنا الكويت كمثال في 1991.

الحقيقة اليوم ان الامارات تملك كل هذه العوامل !!

المال والعلاقات والقدرة على الحصول على المعلومة مضافة الى ذلك تحالفها مع امريكا التي سلمتها ملف العراق بعد ان تم سحبه من السعودية وأطلقت يدها فيه !!

وهذا ما سيثبت للجميع في الايام المقبلة من خلال الخطوات التي ستباشر بها الامارات مع اعتقادي انها قد باشرت بها مسبقاً وعي كالاتي !!

دعم احزاب سنية شيعية في الانتخابات القادمة وهذا موجود حاليا ولايمكن انكاره !

دعم مؤسسات مجتمع مدني في العراق !

ارسال مؤسسات اغاثة وهي موجودة فعلا !

ادخال شركات اماراتية عامة وفي مختلف المجالات الى العراق وقد استلمت فعلا بعض المشاريع العملاقة والمهمة !

اعلام اماراتي موجه للعراق !

العمل على زعزعة الامن والاستقرار الاقتصادي في البلد واعتقد ان احتراق مجمعين للاسواق في بغداد في يوم واحد ولرؤوس اموال شيعية في مجمع المشن وسوق عريبة ليس ببعيد عن الايادي الخفية التي تعمل مع الامارات والتي تم اختيارها وانتقائها من خلال مجسات الامارات في المظاهرات التشرينية !! (( والخ والخ والخ )) !!

ولمعلوماتكم .. فهذه النقاط التي التي ذكرنا هي نفس الاجراءات التي اتخذتها الامارات التي قال أسماها بعض الاخوة ( بالمتقزمة ) في ادارة الصراع في اليمن حتى وصل الامر الى الوضع الحالي وهي نفس الخطوات التي اتخذتها في فلسطين حتى اوصلتها الى شراء مساحات واسعة من اراضي الفلسطينين ثم اهدتها الى اسراىيل وكذلك القيام بعمليات تجسسية لصالح اسراىيل من خلال منظمات الاغاثة الاناراتية في فلسطين مما أدى الى استشهاد العديد من القيادات الفلسطينية وكذلك ايصال الحال الى الخطوة الاخيرة وهي الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسراىيل في وسط حالة من السكوت لدى بعض الحركات الفلسطينية التي تبين انها قبضت المقسوم من ابن طحنون !!

واليكم الفلم الاخير وهو تجنيد قيادات فلسطينية للعمل كمنظفين ( تصفية اعداء ) في الخارج كما هو الحال مع القيادي الفسطيني السابق ( دحلان ) !!

ها خالي .. تريدون بعد لو لا !!

قال هل امتلأتِ !

قالت هل من مزيد !!

نعم يوجد المزيد !!

وللمعلومات فالامارات فعلت في ليبيا نفس ما فعلته في اليمن وفلسطين !!

بس نخليه لغير وكت !!

لاني أعتقد ان هذا يكفي لكل عاقل ولبيب !!

واعتقد ان الاخوة الاعزاء بحاجة الى قراءة للموقف من جديد !

قبل أن يقع الفاس بالراس !!

تحياتي ...