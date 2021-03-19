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لله في خلقه شؤون..يوم الأب العالمي..!

46 2021-03-19

 

سعد الزبيدي ||

 

رحم الله كل الآباء الطيبين وحفظ الأحياء منهم ولكن ....

بعد تجربة مع حياة دامت لأكثر من خمسة عقود أكاد أجزم أن الكثير منا يسير على خطى والده سواء كان هذا الوالد الحقيقي المعنوي فهناك من تكون الظروف والبيئة والمحيط هي أمه وأباه. ومنهم من مدى احباطه يلجأ إلى الهروب من محيطه إلى محيط آخر يطلق العنان لخياله كي يرسم صورة له وعائلته مزيفة لا تمت للواقع بصلة ولذلك تجده يرسم صورة مثالية ربما تنطلي على البعض ولكن كثيرا ما يعرف الآخرين الحقيقة بعد فوات الآوان.

ما دفعني للكتابة هو ماصدمت به من معلومات عن أب أحد معارفي ولا أستطيع أن أقول عنه صديقي فهو لا يستحق تلك المنزلة العظيمة لأني أعرفه متلمون وانتهازي ومنافق وكل هذا لا يعنيني فأنا اعامله بأخلاقي وتربيتي ولكن ان اخدع بما رسمه من صورة لوالده فهذا هو الدافع الحقيقي لذلك وما عرفته عنه وعن والده وعائلته كان متوقعا كونه كشف لي منذ أمد بعيد. الكثير منكم لاحظ هجرة الكثير من العوائل بعد ٢٠٠٣ من مكان لآخر كان أهم الدوافع لذلك الهروب من الماضي ومن الظن باقتراب ساعة الحساب على جرائم الأمس ودسائسه وتقاريره التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء للموت أو للسجن.

فهذا الشخص الذي يدعي أن والده كان شيخا تقيا نزيها مؤمنا محبا وشريفا تبين أنه كان يرسم صورة معكوسة عن أباه البعثي الذي كان لا يخلع الزيتوني إلا حينما يذهب للاستحمام وبقلمه الملعون حطم مستقبل عوائل وكان أبوه محبا للنظام وممن يبتزون الآخرين ويحاسبهم لماذا لا تضعون صورة السيد الرئيس ولماذا لا تحتفلون يوم ٢٨ /٤ أو ٧/٤ وغيرها من المناسبات ويرفع تقارير بمن يلبس السواد أيام عاشوراء أو يستمع لمحاضرات الوائلي التي تبثها إذاعة المعارضة من إيران أو فيمن يوزعون الثواب لوجه الله تعالى أيام العاشر من محرم أو في أربعينية الإمام الحسين في العشرين من صفر وهذا الهارب من الباحثين عنه والمتواري عن الأنظار أصيب بالشلل النصفي حزنا على إعدام صدام.

كم من هؤلاء تعرفون؟!

أبوك ٥٦ وسكير ومنافق وكذاب والحرام يكلله من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه ولا يعرف الله وتساويه بالرسول وآله هذه هي البلوى!!!

والادهى يكتب أبي رحمك الله كنت قدوتي (صح لأن فرخ الوز عوام ) فهو  نسخة طبق الأصل عن أبيه ويكتب اسكنك الله الجنة وأبوه مات على مائدة السكر ولعب القمار أو مازال يحتسي الخمر سرا وجهرا .

أكتب وأنا أريد أن أعكس مقولة:-  (القرد في عين أمه غزالا) لأن  البعض أدمن تزييف الحقائق والنفاق والكذب والتزوير واستسهل الحرام .

فهو يعرف أن أباه سيحشر مع أبي جهل وأبي لهب لأن مشوار حياته أكل حرام وشرب منكر وزنا وأكل أموال اليتامى والتقفيص على الناس والنفاق والغيبة والنميمة ومات وهو لا يعرف إلا النجف في مراسم دفن أحد الأقارب ولايزور إماما ولا يقتدي بإمام ولا يلتزم بتعاليم الإسلام ويتجاهر بالفحش والرذيلة ويجلس على الطرقات ويأكل في لحوم البشر ولم يسلم من لسانه أحدا وإذا لم يجد أحدا يغتابه يلجأ لاغتياب الأموات في سره فيلعن هذا ويشتم ذاك .

اللهم ارحم كل أب بذل عرقا من أجل يأكل أولاده رزقا حلالا وارحم من كان قدوة في دينه وخلقه وتربيته والتزامه وألعن كل ابن يعرف حقيقة أباه ويريد أن يزورها واشرك معه في سقر .

و... لله في خلقه شؤون.

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